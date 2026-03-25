Indra creará 1.000 empleos en Asturias con los obuses si abre en la región su segunda fábrica de blindados

Indra, con su presidente Ángel Escribano a la cabeza, presentó ayer su acuerdo con la coreana Hanwha para un trasvase total de tecnología del sistema de obús autopropulsado K9, que se fabricará en España dentro del contrato del Plan Especial de Modernización (PEM) de Defensa de 4.554 millones de euros dedicado a artillería móvil sobre cadenas. Indra fabricará la pieza mayor de los obuses, la barcaza, en El Tallerón de Gijón, mientras que para la integración de los sistemas se creará una segunda planta para 2027 cuya ubicación no se reveló. Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) negocian con Duro Felguera la adquisición del taller de Barros, en Langreo.

Para equipar El Tallerón y adquirir las nuevas instalaciones se invertirán 130 millones y se crearán inicialmente 500 puestos de trabajo directo y unos 1.000 indirectos, que se ampliarán a 1.000 puestos directos y 2.000 indirectos en la fase se madurez del proyecto, según Ángel Escribano. Todos esos empleos directos serán en Asturias si finalmente la segunda fábrica se ubica en la región.

Indra, que fabricará los obuses en unión temporal con EM&E, apuesta por un vehículo coreano que tiene todas los placets de Defensa. De hecho, ayer mismo, en unas pruebas de movilidad restringidas, especialistas del Ejército asistieron a una demostración de un K9 en la base de la acorazada Brigada Guadarrama XII, en el paraje madrileño de El Goloso. En la presentación del acuerdo participó el almirante director general de Armamento y Material, Aniceto Rosique, que expresó su alegría por el hecho de que Defensa, con Indra, recupere autoridad de diseño en esta rama de la artillería terrestre: "Recuperamos una capacidad que estaba, que perdimos, y que ahora volvemos a tener", celebró.

Y eso que estaba y que se perdió es el resumen de la privatización en su día de Santa Bárbara por cinco millones de euros, realizada por un gobierno de Aznar. Queda atrás en la carrera el obús móvil Némesis, de General Dynamics-Santa Bárbara, por el que en su día habían mostrado preferencia algunos mandos militares. Sin nombrar a ese competidor de capital norteamericano, Ángel Escribano señaló en su intervención que la plataforma adquirida por Indra proporciona a España "autonomía real, recalco: real", en este flanco de su rearme. En ese sentido subrayó que con el acuerdo firmado ayer Indra será autoridad de diseño, lo que "permitirá evolucionar el vehículo tanto como las Fuerzas Armadas necesiten.

"Made in Asturias"

La alianza con Hanwha permite a Indra fabricar por sí misma la barcaza. Así se llama, en el arma acorazada, al vehículo de base que lleva a las armas y el personal. El lugar principal de fabricación, mecánica y soldadura será El Tallerón de Gijón, en cuyo acondicionamiento y maquinaria ha invertido Indra 23 millones de euros. Se han recuperado empleados del viejo taller de Duro Felguera, y se iniciará un proceso de formación para nuevo personal

Los vehículos que salgan de la planta gijonesa pasarán después a un proceso de integración final de armamento y tecnología en otra planta para la que Indra aún busca emplazamiento. Ayer, en Madrid, no se citó el interés por el taller de Barros, también propiedad de Duro Felguera. Sin embargo, al mismo tiempo que se hacía la presentación, en Oviedo el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Carlos Paniceres, facilitador del desembarco de Indra en Asturias, reclamaba a Duro Felguera "generosidad". La compañía pide 16 millones de euros por el taller de Barros, una cantidad que Indra considera elevada. "Se puede ir el proyecto para otra región", advirtió Paniceres, que recordó el rescate público de la compañía de ingeniería y bienes de equipo. "Tiene una deuda moral con la región", señaló el presidente de la Cámara.

La entrega de los obuses deberá completarse en 2034, tras alcanzar un nivel máximo de producción de seis unidades al mes.

"Autonomía real", recalcó Ángel Escribano en un acto lleno de mensajes. Presentó la alianza, para la que su gente estuvo redactando contratos incluso en nochevieja, como una garantía de independencia tecnológica y estratégica para España, reservándose Indra la posibilidad de exportar a su vez la versión española del obús cuyo diseño le traspasa Hanwha a cambio de un desembolso que no ha trascendido y un trasvase, a su vez, de productos tecnológicos de Indra a Seúl.

La madurez tecnológica de este sistema "reduce riesgos y acorta plazos de entrega", afirmó el ingeniero Ángel Gracia, subdirector de ingeniería de Indra Land Vehicles.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas operan 96 obuses autopropulsados M109, un poderoso decano norteamericano de estos sistemas, en activo desde los años 70 y con capacidad de golpear objetivos a 36 kilómetros con munición de alcance extendido. Es el sistema de artillería autopropulsada más vendido del mundo, con el que va a competir la versión española del K9.

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Operan con el obús surcoreano Noruega, Finlandia, Polonia, Estonia, Rumania y, recién llegada al club, Australia. La versión española se fabricará en cuatro tipos de vehículos: uno para artillería, otro municionador, otro para recuperación de obuses dañados y otro para mando y control, con una previsión de 280 unidades para Tierra e Infantería de Marina.