Beatriz Corredor reparte la responsabilidad del apagón entre eléctricas y CNMC

Por segunda vez y dos días después de que los senadores dispusieran de una serie de audios entre técnicos del operador del sistema y de las eléctricas sobre el apagón del 28 de abril, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha vuelto a comparecer en la comisión de investigación sobre este evento en el Senado. Lo ha hecho, de nuevo, defendiendo que "no hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica en el apagón" y derivando las culpas sobre el resto de agentes del sector eléctrico y el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Para garantizar la seguridad de suministro todo el mundo tiene que cumplir. Lo que acredita el informe del panel de expertos de Entso-e, el informe del Gobierno y el informe del operador del sistema es que hubo operadores que no cumplieron y ese incumplimiento fue lo que derivó en un evento multifactorial" que derivó en el colapso del sistema, ha afirmado. Se refiere la presidenta de Red Eléctrica a las centrales convencionales que en algunos casos no cumplieron con su obligación de controlar la tensión del sistema, como ya sostuvo durante su primera intervención, el pasado 11 de septiembre.

Pero más allá del incumplimiento de las eléctricas, la presidenta de la empresa semipública (el Estado cuenta con el 20% del capital) ha señalado hacia la CNMC, a quien culpa de no haber atendido a tiempo la demanda del operador del sistema de actualizar la normativa técnica que habilita a las renovables para controlar la tensión del sistema.

"El procedimiento de operación 7.4 se solicitó por Red Eléctrica en 2020 y se implementó en junio de 2025. Si ese procedimiento hubiera estado en vigor, quizás las circunstancias hubieran sido otras. Desde luego en Portugal funciona desde hace muchos años, pero nosotros no somos el regulador", ha afirmado Corredor.

La presidenta de Red Eléctrica ha añadido, además, que de las 24 recomendaciones realizadas por la CNMC en su informe sobre el evento del 28 de abril, 16 ya estaban en el análisis publicado por el operador de sistema en junio.

Audios sobre el incidente

Esta segunda convocatoria ha estado marcada por un inicio muy bronco, que incluso ha llevado al presidente de la comisión, el popular Francisco Javier Márquez Sánchez a detener durante varios minutos la sesión. Y en la que Corredor ha pedido el amparo de la cámara en hasta dos ocasiones, al considerar que se le había acusado de mentir y después de que el senador popular Miguel Ángel Castellón se dirigiera a ella como "señora del apagón".

El senador popular hizo alusión a 23 audios del mismo día y de días anteriores al 28 de abril, de los cuales una docena son conversaciones entre técnicos del operador del sistema y de las eléctricas en las que se sugiere que los operarios de Red Eléctrica culpan a la fotovoltaica y a la falta de nuclear de oscilaciones en la red. Corredor ha tildado estas escuchas de "meras elucubraciones" y se ha remitido durante toda la comparecencia a los tres informes citados para defender el trabajo del operador del sistema.

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"El 28 de abril lo que pasó fue que hubo una oscilación forzada a las 12.03, que según todos los informes técnicos procedió de una planta de la provincia de Badajoz, seguida de otra oscilación interárea, que provocó desconexiones masivas de pequeña generación fotovoltaica y se desconectaron hasta nueve generadores cuando no debían haberlo hecho. Y que además se realizó con unos niveles de cumplimiento de las obligaciones de absorción de reactiva por parte de los generadores insuficiente según la normativa. En ningún momento, en ningún informe se hace referencia a ninguna normativa incumplida por parte de Red Eléctrica", ha resumido.