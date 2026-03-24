Grifols sacará a bolsa su negocio de Biopharma en EEUU para reducir su deuda de 8.800 millones

Noticia de impacto en el entorno empresarial catalán. El consejo de administración de Grifols está preparando la salida a bolsa en EEUU de una parte de las acciones de su negocio de Biopharma en el país, en un movimiento enfocado a reducir la deuda de la compañía catalana del sector sanitario, que asciende a 8.800 millones, con un apalancamiento de 4,2 veces.

La multinacional con sede en Barcelona no ha facilitado ni el valor de su división de Biopharma, que está valorada en alrededor de 17.000 millones de euros, ni su nivel de deuda al responder a las cuestiones planteadas por EL PERIÓDICO.

En caso de que la operación sea completada con éxito con éxito, Grifols sacaría a bolsa una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en EE. UU, a la vez que mantendría su cotización en España y el control del negocio de Biopharma en Estados Unidos.

Atendiendo a las cifras de la división, Biopharma facturó 6.487 millones de euros en 2025, más del 86% de la facturación total de la multinacional, que ascendió a 7.524 millones de euros. EEUU y Canadá aportaron 4.253 millones de euros.

Ampliando detalles de la operación, Grifols ha informado de que la transacción, propuesta mediante una oferta pública de venta, "tiene como objetivo captar capital para respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados clave donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia".

En caso de que la salida a bolsa se produzca, Biopharma tendrá en EEUU su propio consejo de administración, un equipo directivo y una estructura de gobierno corporativo dedicados. "Esta estructura permitirá a la compañía operar con un enfoque estratégico claro, una gobernanza adaptada y la agilidad necesaria para competir y crecer como empresa cotizada en Estados Unidos. Este posicionamiento se alinea con el interés de los inversores en una compañía estadounidense centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa", ha destacado el grupo en un comunicado.

Asimismo, la compañía ha informado de que seguirá impulsando el crecimiento de sus negocios en otros mercados clave, como Egipto y Canadá, "con mejores márgenes de beneficio" gracias a sus programas de autosuficiencia en dichos países, "así como con el aumento de los ingresos procedentes de nuevos productos".

Grifols ha destacado que esta filial será la "primera y única" compañía del sector en Estados Unidos totalmente autosuficiente, al contar con un modelo integrado que abarca desde la recogida de plasma en sus casi 300 centros hasta la fabricación y distribución.

Actualmente, la firma emplea a más de 14.000 personas en territorio estadounidense y cuenta con "importantes plantas industriales" en California y Carolina del Norte.

La compañía ha subrayado que Biopharma en Estados Unidos suministra más del 60% del plasma mundial y prevé que el sector siga creciendo a tasas de "un dígito alto" en los próximos años.

"El sector del plasma se caracteriza por sus elevadas barreras de entrada, en el que la escala, la infraestructura y la experiencia regulatoria son fundamentales, y en el que un número limitado de compañías concentra la gran mayoría de la capacidad mundial", ha añadido.

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El pasado 28 de febrero, el grupo divulgó sus cuentas anuales correspondientes al año 2025. Grifols elevó un 4% sus ingresos hasta los 7.524 millones de euros en 2025, y más que duplicó sus ganancias (+156%) hasta alcanzar un beneficio neto de 402 millones de euros. Este hito supuso superar por cuarto año consecutivo su récord de facturación.