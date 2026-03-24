La compraventa de vivienda cae un 5% en enero, pero las hipotecas encadenan 19 meses al alza

El mercado de la vivienda arrancó 2026 con señales mixtas. Mientras la compraventa de viviendas bajó un 5% en enero respecto al mismo mes del año pasado, hasta sumar 57.489 operaciones, la firma de hipotecas sobre viviendas mantuvo su fortaleza y creció un 6,3%, con 40.273 préstamos, la cifra más alta en un mes de enero desde 2011, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso de las compraventas rompe la tendencia positiva registrada al cierre de 2025, después de que en diciembre las operaciones aumentaran un 7,9%. En cambio, el mercado hipotecario encadena ya 19 meses consecutivos de incrementos interanuales, aunque con un ritmo más moderado que el de diciembre, cuando el alza fue del 17,4%.

La caída de las compraventas en enero se explica tanto por el retroceso del mercado de segunda mano como por la vivienda nueva. En concreto, las operaciones sobre viviendas usadas descendieron un 5,4%, hasta 43.916 transacciones, mientras que las de obra nueva bajaron un 3,8%, hasta 13.573 operaciones. Del total de viviendas vendidas, el 92,8% correspondió a viviendas libres, con 53.364 compraventas, un 5,2% menos que un año antes. Por su parte, las viviendas protegidas representaron el 7,2% del mercado, con 4.125 operaciones, un 2,6% menos.

Estabilidad de tipos e hipotecas fijas

Frente a este enfriamiento de las compraventas, la financiación para adquirir vivienda siguió mostrando dinamismo. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 8,6% en tasa interanual, hasta situarse en 165.677 euros, mientras que el capital prestado avanzó un 15,4%, hasta superar los 6.672,3 millones de euros. Estos datos apuntan a que, pese a la moderación de las transacciones, la demanda de financiación sigue siendo elevada.

Uno de los factores que ayuda a sostener la actividad hipotecaria es la estabilidad de los tipos de interés. En enero, el interés medio de las hipotecas sobre vivienda se situó en el 2,87%, el mismo nivel que en diciembre. De este modo, ya son doce meses consecutivos con una tasa inferior al 3%, después de que en febrero de 2025 bajara de ese umbral por primera vez en casi dos años. El plazo medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda se mantuvo en 25 años.

Por tipo de financiación, el mercado siguió claramente dominado por las hipotecas a tipo fijo. En enero, el 66,7% de los préstamos sobre vivienda se firmó a tipo fijo, frente al 33,3% que se constituyó a tipo variable. El interés medio al inicio fue del 2,84% para las hipotecas fijas y del 2,92% para las variables.

En comparación con el mes anterior, tanto la compraventa como la firma de hipotecas registraron avances. En tasa intermensual, las compraventas de vivienda subieron un 6,2%, impulsadas sobre todo por el repunte del 16,1% en la vivienda nueva, mientras que la usada avanzó un 3,4%. En paralelo, las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 6,4% respecto a diciembre. Sin embargo, el importe medio de los préstamos cayó un 4% en el mes, mientras que el capital prestado sólo creció un 2,2%.

Los datos de enero dibujan así un mercado residencial con comportamientos divergentes: la compraventa inicia el año con una corrección tras el repunte de diciembre, mientras que la actividad hipotecaria mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, apoyada en unos tipos de interés más contenidos y en una mayor disposición a financiar la compra de vivienda.