Aagesen afirma que el apagón del 28 de abril se podría haber evitado: "Con los mecanismos existentes no debería haber ocurrido"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha vuelto a reiterar que antes del 28 de abril no había "ningún aviso, ninguna alerta, ni ninguna señal" que pudiera indicar que podría haber un cero eléctrico en España y ha defendido que "con los elementos regulatorios y normativos y con los mecanismos existentes no debería haber ocurrido lo que ocurrió".

Así lo ha trasladado Aagesen durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el apagón, basándose para ello en los tres principales informes publicados hasta la fecha sobre el incidente peninsular: el elaborado por el comité de expertos, el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y el del regulador europeo, Entso-e.

Según ha explicado la vicepresidenta, esos tres análisis avalan que el incidente fue un suceso "inédito e impredecible" debido a un "fenómeno de sobretensión" que tuvo un origen "multifactorial" y ha vuelto repartir 'culpas' entre Red Eléctrica por "la posible falta de programación de equipos para controlar tensión" y las empresas generadoras de energía porque "los grupos disponibles no actuaran según se esperaba" o por "una combinación de ambas", aunque sin citar a ninguna empresa en concreto.

Pero sin exigir, de momento, a ninguna de las empresas responsabilidades, tarea que la vicepresidenta deja a los tribunales. "Cuando se identifiquen las responsabilidades, habrá consecuencias; pero no estamos en el momento de exigir responsabilidades", ha respondido al senador del Partido Popular, Miguel Ángel Castellón Rubio, que le había preguntado por las consecuencias del incidente sobre Red Eléctrica, empresa semipública de la cual el Estado cuenta con el 20% del capital.

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Pero Aagesen sí ha vuelto a sembrar las dudas sobre la transparencia de las empresas eléctricas, a quienes les ha vuelto a pedir, "casi un año después", que hagan pública toda la información de la que disponen sobre el apagón, algo que ya les había solicitado el Gobierno durante la elaboración del informe del comité de expertos, pero que solo Red Eléctrica permitió.

"Creo que sería un buen ejercicio de transparencia que se hiciera pública cualquier información sobre el pasado 28 de abril. Es más, solicitamos a las empresas que toda la información que recibimos fuera pública, pero como bien saben, no recibimos la autorización de las empresas, salvo de Red Eléctrica. Aprovecho esta ocasión para pedirle a las empresas que por favor la hagan pública, creo que sería lo mejor para todos los ciudadanos y también para ustedes", ha añadido.

Además, la vicepresidenta ha reiterado que ninguno de los tres informes publicados "apuntan a las renovables" como causa de lo ocurrido y ha insistido en que un mayor uso de capacidad nuclear aquella jornada no hubiera evitado el fallo eléctrico porque esta tecnología no tiene capacidad de controlar la tensión de forma dinámica. Además, ha insistido en que tras el incidente España está "mejor preparada" con todas las actuaciones y medidas aprobadas por el Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica.

Factura de la luz

Sobre el impacto del apagón en los bolsillos de los consumidores, debido al nuevo 'modo de operación reforzado', que utiliza Red Eléctrica desde el 28 de abril y que supone tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio del sistema eléctrico. Esto se traduce en la práctica en una operación diaria con menos renovables y más gas, lo cual supone un incremento de los ingresos para las empresas en detrimento del bolsillo de los consumidores.

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La vicepresidenta ha defendido que en lo que va de año, los consumidores españoles han pagado una factura de la luz más barata que la del año pasado debido a "una política activa de entrada de renovables". "Las políticas que hemos puesto encima de la mesa llevan consigo un incremento del 150% más de renovables y el desplazamiento del consumo de gas. En 2018, el 75% de las horas del año las marcaba el gas y en 2025, el 19%", ha agregado.