Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mañueco visita las Edades del Hombre de Zamora: hay prórrogaOcupación hostelera en la Semana Santa de ZamoraCortes de luz en SanabriaRobo de camiones de mercancias en Zamora: detenciones
instagramlinkedin

Ya es oficial, la Seguridad Social permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros

Una medida que te puede salir muy rentable

La Seguridad Social podría suspender la pensión de jubilación si se cobra otra prestación de mayor cuantía

La Seguridad Social podría suspender la pensión de jubilación si se cobra otra prestación de mayor cuantía / Cedida

B.D

Cuando llega el ansiado momento de la jubilación, solemos tener una pensión fijada. Sin embargo, esta cifra no tiene por qué ser definitiva, ya que la Seguridad Social te permite incrementar tu pensión entre 4.800 y 13.500 euros.

¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de la jubilación demorada, que consiste en retrasar, de forma voluntaria, el acceso a la jubilación. Este retraso tiene una bonificación por cada año que se retrasa del 4 por ciento.

Y aunque en porcentaje parece poco, ya lo es más si hablamos de cantidades, como aseguraron desde la Seguridad Social asegurando que "el trabajador recibirá, cada año tras el momento de jubilarse, una cantidad que pueda oscilar entre los 4.800 y los 13.500 euros en función de los años demorados", publicaba El Economista.

Noticias relacionadas y más

Beneficio económico

Así que, si no te importa esperar un poco para jubilarte, piensa en el beneficio económico que podrías lograr en el caso de retrasar este proceso. Y es que cada persona tiene sus propios intereses comunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos hombres acceden a las Capas tras 39 años de espera
  2. Monte la Reina, campamento militar low cost de Zamora: obras de 39 millones se harán por 29
  3. Femembalses valora que la sentencia sobre el Salto de Villalcampo será 'modelo' para resolver más de 250 concesiones de embalses en España
  4. La justicia lo confirma: despiden a una zamorana por falsear el registro horario de entrada y salida de su empresa
  5. El gran salto de la industria quesera, pendiente de un 'impulso institucional
  6. El dato sobre el tiempo en Zamora durante la Semana Santa de 2026 que no querrás saber
  7. Atropello en Zamora capital: hay una herida de 44 años
  8. Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras empatar ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas: 'No sabe a victoria, pero es un gran resultado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tabla de cortar más barata del mercado: disponible en tres modelos por solo 4,49 euros

Broncano y Zamora: la obra de un ilustrador que celebra el guiño del presentador en "La Revuelta"

Broncano y Zamora: la obra de un ilustrador que celebra el guiño del presentador en "La Revuelta"

"Caso ataúdes"- Un testigo que incineró a sus padres: “La sociedad parece estar algo enferma. Debería haber colas en la puerta de la funeraria pidiendo respuestas”

"Caso ataúdes"- Un testigo que incineró a sus padres: “La sociedad parece estar algo enferma. Debería haber colas en la puerta de la funeraria pidiendo respuestas”

Pollán cuestiona la "realidad ficticia" de Mañueco por querer gobernar en solitario y presidir las Cortes

Pollán cuestiona la "realidad ficticia" de Mañueco por querer gobernar en solitario y presidir las Cortes

La OCU confirma la mala noticia para los zamoranos: la bombona de butano sube al máximo y de 12,5 kilos alcanza el "máximo permitido"

La OCU confirma la mala noticia para los zamoranos: la bombona de butano sube al máximo y de 12,5 kilos alcanza el "máximo permitido"

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún
Tracking Pixel Contents