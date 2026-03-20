Competencia quiere asumir el control del diseño de las redes eléctricas que ahora está en manos del Gobierno

España afronta actualmente un problema de saturación de sus redes eléctricas. Los datos desvelados por Red Eléctrica de España (gestor de la red de transporte de alta tensión) y por las grandes energéticas (responsables de las redes de distribución, las que llegan hasta la puerta de las viviendas de los clientes) confirman la falta de capacidad en gran parte de sus infraestructuras y la dificultad para atender el aluvión de peticiones de la industria y de grandes tecnológicas para conectarse. Un escenario que ha provocado un choque (otro más) entre Red Eléctrica y las grandes distribuidoras por quién es el responsable y cómo solucionarlo, y que puede desatar otro también entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El Ministerio para la Transición Ecológica es el encargado de elaborar los grandes planes quinquenales con los que se elaboran las ampliaciones y mejoras de la red de transporte, en los que se diseña dónde, cómo y cuándo se ejecutan inversiones milmillonarias para la modernización de las infraestructuras clave para el sistema eléctrico como es la red de alta tensión. Pero la CNMC se mueve para intentar asumir esa labor como parte de sus competencias como regulador del sector eléctrico.

“Es necesario valorar la atribución plena a la CNMC de las competencias necesarias para poder regular de forma completa aquellos aspectos que, según la normativa europea, son competencia de las autoridades reguladoras, con el objetivo también de agilizar la tramitación, reforzando la coherencia, consistencia y alineación del conjunto de la regulación”, sostiene Competencia en el informe que acaba de publicar con recomendaciones para evitar otro gran apagón y para limitar los efectos negativos en caso de que se produzca otro colapso. Y entre esas labores que el organismo ve conveniente asumir se señala, “en particular, la planificación de redes, el control de tensión y otros aspectos de la operación del sistema”.

Nueva planificación en ciernes

El Ministerio comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen trabaja en la aprobación de una nueva planificación eléctrica hasta 2030 con inversiones multimillonarias para ampliar y mejorar las infraestructuras y poder atender el aluvión de peticiones de conexión. Un nuevo 'macroproyecto' para la red de transporte en manos de Red Eléctrica de España que contempla la ejecución de inversiones de más de 13.500 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia actualmente sí que tiene atribuciones reservadas para fijar la retribución que reciben Red Eléctrica y las eléctricas con redes de distribución por el negocio regulado de las redes. El organismo aprobó a finales del año pasado las nuevas circulares que establecen la remuneración para las redes de transporte y las de distribución para los próximos seis años, con una tasa de retribución financiera del 6,58%, muy por debajo del 7% o 7,5% al que aspiraban las compañías. Las grandes eléctricas agrupadas en la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) han recurrido ante la Audiencia Nacional la nueva regulación aprobada por la CNMC.

Con relación a la retribución que perciben las redes eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene la competencia para establecer el tope legal de inversiones remunerables que pueden realizar REE y las energéticas. La propuesta del Ejecutivo para los próximos cinco años pasa por elevar hasta un 62% el máximo legal actual vinculado al PIB nacional, lo que permitiría a las distribuidoras ejecutar inversiones de 7.700 millones y a REE de otros 3.200 millones.

Queja por los encargos del Gobierno

Desde lo peor de la crisis energética desatada por la invasión rusa sobre Ucrania y también con el gran apagón del año pasado, el Gobierno ha ido encomendando a la CNMC múltiples labores de mayor supervisión del sector eléctrico, de estudios y monitorización sobre el funcionamiento del sector y de posibles reformas, y de desarrollo de nueva regulación. El organismo dirigido por Cani Fernández ha aprovechado también el informe sobre recomendaciones tras el apagón para advertir de que esos encargos extra interfieren en su planificación de trabajos.

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“El regulador independiente debe tener autonomía en la organización de su trabajo en el corto y en el medio plazo y no puede estar sometido en continuo al establecimiento de mandatos de gran nivel de detalle y periodicidad tasada que interfieren con su plan de actuación”, se queja la CNMC. “El objetivo último debe ser garantizar que la regulación técnica no solo se actualiza con la necesaria frecuencia, sino que llega a tiempo y con la capacidad suficiente para acompañar de forma eficaz la rápida evolución del sistema eléctrico, preservando en todo momento la seguridad de suministro”.