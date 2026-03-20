Iberdrola lanza un 'macrobonus' en acciones de hasta 390 millones para 400 directivos de su cúpula

Iberdrola someterá a la aprobación de su junta general de accionistas su nuevo plan de bonus para su cúpula directiva. El nuevo programa de incentivos a largo plazo dirigido a los directivos y empleados clave de la compañía contempla la entrega de hasta 20 millones de títulos de la empresa entre 2026 y 2028, según ha informado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El programa, denominado el LTIP Transformador, se dirigirá a los máximos responsables del grupo —entre ellos su presidente, Ignacio Sánchez Galán, así como su consejero delegado, Pedro Azagra— además de unos 400 directivos y profesionales que se consideran estratégicos. Este nuevo plan de remuneración queda pendiente del visto bueno de los accionistas que se celebrara el próximo 29 de mayo en Bilbao.

El plan también agrupará a filiales del negocio en distintos países como Avangrid (Estados Unidos), Neoenergía (Brasil) o Electricity North West (Reino Unido) y reemplazará a los anteriores programas de incentivos vigentes hasta 2025. En paralelo, un 25% del total de los títulos previstos corresponderán a los consejeros ejecutivos del grupo.

El paquete podría superar los 390 millones de euros a precios actuales del mercado. La retribución a los directivos se abonará de forma diferida y estará condicionada al cumplimiento de una seria de objetivos financieros exigentes. Entre ellos, en objetivo de alcanzar un beneficio neto superior a los 7.600 millones de euros para 2028, lo que implica un crecimiento del 40% con respecto al último plan (entre 2023 y 2025), además de reforzar la rentabilidad para el accionista.

Otras características de su programa son sus indicadores de sostenibilidad, que subraya que el 85% de los principales proveedores deberían estar alineados con las políticas de la compañía, en línea con la estrategia de transformación de Iberdrola hacia un modelo más guido hacia las redes eléctricas.

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Además de plantear los nuevos incentivos, el consejo de administración de la enérgetica ha puesto sobre la mesa la renovación de los cargos de tres consejeros independientes. Entre ellos, María Ángeles Alcalá, Isabel García Tejerina y Anthony Gardner. Además, sobre la mesa también está la reelección de Pedro Azagra, actual consejero delegado del grupo.