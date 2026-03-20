El FMI reclama a España introducir límites en las hipotecas al apreciar "relajación en los criterios de concesión"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a introducir "medidas para limitar las hipotecas" ante la crisis de vivienda que asola el país, al apreciar "una relajación de los criterios de concesión en los préstamos hipotecarios".

"Para prevenir la acumulación de vulnerabilidades financieras (...) en el próximo año deberían introducirse medidas hipotecarias basadas en la capacidad de pago de los prestatarios (BBM, por su sigla en inglés), por lo menos en forma de orientación supervisora", han sido las conclusiones del organismo, divulgadas en un informe recogido por 'Europa Press'.

Moderación en el crecimiento por Irán

En cuanto a las previsiones de crecimiento, el FMI ha moderado su análisis de España. La institución presidida por Kristalina Georguieva contempla que el crecimiento del PIB se modere este año al 2,1% desde el 2,8% de 2025, lo que implica una revisión a la baja de dos décimas respecto del pronóstico del pasado enero, mientras que para 2027 anticipa una expansión del 1,8%, una décima menos. Más allá de 2027, la institución prevé que el crecimiento anual del PIB se estabilice en torno a su potencial a medio plazo de alrededor del 1,7%.

Atendiendo a la tasa de inflación general interanual, el personal técnico del FMI calcula que alcanzaría aproximadamente el 3% a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales de 2027.

La subida del gas "debería verse atenuada" por el mix renovable

Este escenario base supone una evolución de los precios del petróleo y del gas consistente, en líneas generales, con los precios de los futuros a mediados de marzo de 2026 y anticipa que el conflicto en Oriente Próximo afecte negativamente a la economía española, "principalmente por el aumento de los precios del petróleo", mientras que el impacto de la subida de los precios del gas "debería verse atenuado por varios factores, entre ellos la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España".

"Si bien existen algunos riesgos al alza de carácter doméstico, en conjunto los riesgos para las perspectivas se inclinan mayormente a la baja", apunta el FMI, advirtiendo de que un conflicto prolongado en Oriente Próximo podría traducirse en un aumento más duradero de los precios de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre, lo que pesaría sobre la inversión, el consumo y el crecimiento, al tiempo que también podría provocar mayores efectos de segunda ronda sobre los salarios y la inflación, manteniendo la inflación general por encima del 3% durante un tiempo.

Además, de la crisis abierta por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, la institución señala que el recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas y de las medidas comerciales es otro riesgo externo importante para España y para la economía global.

Fragmentación política

A nivel interno, advierte de que la fragmentación política plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal que el personal técnico estima que serán necesarias para cumplir sus compromisos en el marco del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP), así como para aplicar medidas decisivas que tranquilicen a los mercados en caso de tensiones financieras.

Por contra, en el lado positivo, el crecimiento del turismo podría ser más resiliente de lo previsto debido a la mayor diversificación entre regiones, la reducción de la estacionalidad y un desvío de turistas hacia España tras el conflicto en Oriente Próximo.

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Asimismo, la política de España favorable a la inmigración podría mantener las entradas netas de inmigrantes por encima del pronóstico de referencia, que se basa en la previsión a medio plazo del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el consumo podría crecer más de lo proyectado si la reducción de la tasa de ahorro de los hogares hacia el nivel previo a la Covid fuera más rápida de lo previsto.