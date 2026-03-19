La ofensiva de Moncloa para relevar a Ángel Escribano le cuesta a Indra 1.300 millones en bolsa

El intento de destituir a Ángel Escribano por parte de Moncloa de la presidencia de Indra ya ha supuesto un duro golpe para los accionistas de la compañía tecnológica de 1.300 millones de valoración bursátil, tras encadenar tres sesiones de fuertes caídas que el mercado aún no ha logrado revertir. Este martes sus acciones retrocedieron un 4,19% en el Ibex 35, mientras que al comienzo de febrero la empresa participada por el Estado sufrió dos sesiones de intensas caídas en bolsa del 8,45% y del 5,68%. Pese a ello, en lo que va de año se revaloriza un 20%.

Este miércoles, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lanzó un duro comunicado en el que exigía a la compañía resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación. El brazo inversor del Estado le enseña, de esta manera, la puerta de salida al primer ejecutivo de la tecnológica. La SEPI es el principal accionista de la empresa, con una participación del 28%, por delante de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa familiar del primer ejecutivo de Indra.

El posible relevo se produce justo en un momento marcado por la operación de integración que la cotizada estudia sobre Escribano (EM&E), una maniobra impulsada el pasado año por el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez con el objetivo de crear un 'campeón nacional' en el sector de la defensa pero que en los últimos meses ha despertado recelos en el puente de mando de Moncloa por el "conflicto de interés" reconocido por la propia Indra. EM&E controla el 14,3% del capital de Indra y es su segundo mayor accionista. A ello se suma que Javier Escribano, hermano del actual presidente, forma parte del consejo de administración de la compañía en representación de EM&E.

Moncloa ha citado este viernes a Escribano a un encuentro con Manuel de la Rocha, la mano derecha de Sánchez en asuntos empresariales. Ocupa el cargo de Secretario de Estado y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno y fue la persona que comunicó a José María Álvarez-Pallete su cese de la presidencia de Telefónica en enero del pasado año. Un movimiento que recuerda mucho al intento, aún frustrado, que se pretende hacer en Indra. La salida de Álvarez-Pallete llevó precisamente al anterior presidente de Indra Marc Murtra a la dirección de la operadora de telefonía. Con la reunión de este viernes, el Gobierno quiere evitar más caídas de la acción en bolsa y prefieren hacerlo con los mercados cerrados, según apuntan fuentes empresariales.

Los fondos con Escribano

Sin embargo, a diferencia de Álvarez-Pallete, Ángel Escribano se ve fuerte en el cargo, ya ha adelantado a su entorno que "no piensa dimitir", por lo que no saldrá de la cotizada por su iniciativa propia. Escribano cree que la reacción de la bolsa avala su continuidad al frente de la compañía: desde que asumió la presidencia de la tecnológica, el 20 de enero de 2025, los títulos de Indra se revalorizan un 218% coincidiendo con los contratos adjudicados por Defensa, la continuidad de la guerra de Ucrania y el nuevo conflicto bélico en Irán.

El industrial madrileño traslada que cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, el directivo también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante. Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la fabricante de motores vasca Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI.

Este intento de derrocar a Escribano también ha puesto en el primer plano al consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos. El CEO pasó la jornada de este martes nervioso, tratando de desmentir el rumor de que se había ofrecido él mismo a Moncloa como solución a la crisis de confianza del Gobierno en la presidencia de la compañía. Trataba de negar contactos con Moncloa mientras en los mercados descendía rápidamente el valor de la acción, “y eso no tiene otra explicación que la de que el mercado, que es conservador, intuye cambios radicales al frente de la compañía… y el inversor huye”, explica un directo, e implicado, observador del proceso.

Raül Blanco, Ángel Simón o Carlos Ocaña

Los nombres que se barajan en las quinielas, si a Escribano no le sucede De Los Mozos, son el director general de Sapa y expresidente de Renfe Raül Blanco, ex consejero delegado de Criteria Caixa Ángel Simón y Carlos Ocaña, vicepresidente de Telefónica. Desde el PP sostienen que son ajenos a estos movimientos del Gobierno, que no "les tantea ni les informa de nada".

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pasó de puntillas sobre este intento de descabalgar a Escribano de Indra y destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión sobre si la continuidad del presidente de Indra corresponde al consejo de administración de la compañía. "Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", señaló el titular del ramo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión.