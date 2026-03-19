Gobierno
Hacienda adelanta que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% del PIB en 2025
"Quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene", afirma María Jesús Montero
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves que España cumplió el objetivo de que el déficit público no superara el 2,5% del PIB en 2025.
En una entrevista en el programa 'Los Desayunos' organizado por RTVE y EFE, Montero ha destacado que España ha vuelto a cumplir con los compromisos con la Comisión Europea "sin aplicar ningún recorte". "Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia", ha afirmado Montero, que ha asegurado que parte de este éxito tiene que ver con la política fiscal aplicada por el Gobierno.
"Hemos ensanchado las bases fiscales y recuperado progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene. Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí lo hemos subido a grandes empresas y patrimonio", ha explicado. Ha recordado asimismo que la actuación del Gobierno del PP frente a la crisis financiera fue la contraria, "con la mayor subida del IVA y del IRPF, al mismo tiempo que aprobó una amnistía fiscal que acabó beneficiando precisamente a miembros de esta formación, a amigos o familiares".
Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo.
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