El Gobierno declara la guerra a Escribano y pide su salida de Indra para seguir adelante con la fusión con EM&E

El Gobierno ha exigido este miércoles la dimisión del presidente de Indra, Ángel Escribano, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 28% del capital de la compañía cotizada, a cambio de desbloquear la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Cabe recordar que Escribano es el propietario junto a su hermano Javier de la empresa industrial madrileña que se pretende integrar y a su vez son los segundos mayores accionistas de la cotizada con el 14,3% de las acciones.

En un duro comunicado lanzado este miércoles por la noche, la SEPI ha pedido a la compañía tecnológica española que "resuelva el conflicto de interés existente para continuar con la integración de Escribano (EM&E)". En ese escrito, la SEPI expresa su preocupación por "el impacto que el conflicto de interés está teniendo en el estudio de la posible operación, pese a las medidas de mitigación adoptadas hasta ahora".

El organismo público subraya "que una eventual operación con EM&E no puede plantearse como una vía para resolver ese conflicto de interés, ni tampoco puede estar condicionada por él". A su juicio, esta situación "debe aclararse previamente antes de seguir avanzando en el análisis". Por ello, la SEPI ha pedido que el conflicto quede resuelto antes de continuar con la evaluación de la operación y de tomar una decisión que resulte lo más favorable posible para Indra.

Pese a la presión del Ejecutivo, el presidente Ángel Escribano quiere continuar al frente de Indra y que la operación de fusión se puede negociar, quedando EM&E por detrás de la SEPI en el accionariado. Si la dimisión no se produce antes y el industrial madrileño no cede a la presión de Moncloa, el brazo inversor del Estado deberá lograr al menos el 51% de los votos favorables a la salida de Escribano en el próximo consejo de administración que se celebra el próximo miércoles 25 de marzo. Este mismo viernes, el empresario está citado en Moncloa a una reunión con Manuel de la Rocha, la mano derecha de Sánchez en asuntos empresariales y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno. Con la reunión de este viernes, el Gobierno pretende pactar una renuncia o tratar de reconducir la situación en la medida de lo posible.

El directivo traslada que cuenta con el apoyo tanto "del consejo de administración como de los accionistas", que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso la ratificación y su reelección como presidente, así como el proyecto de la firma. Asimismo, Escribano también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saliese adelante. Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la fabricante de motores vasca Sapa, que cuenta con el 7,94% de las acciones y que ya ha trasladado que votará lo mismo que la SEPI.

El cambio de parecer de Moncloa

La integración de ambas compañías se empezó a idear en los últimos meses de la presidencia de Marc Murtra al frente de Indra a finales de 2024 como una operación para formar un auténtico campeón del sector de la defensa en España con el beneplácito del Gobierno de España. Sin embargo, la operación se filtró a la prensa antes incluso de que el consejo de Indra lo supiera en abril de 2025, lo que enrareció el ambiente entre algunos accionistas como Sapa.

Indra se apresuró a blindar la operación con la contratación de Garrigues, mientras que EM&E hizo lo propio con el bufete internacional Linklaters. Más allá de eso, la cotizada aprobó el pasado 30 de julio la creación de una comisión 'ad hoc' formada por cuatro vocales independientes, que pasó a tres tras la dimisión de Bernardo Villazán en agosto, para estudiar la operación y evitar posibles demandas de accionistas ante el reconocido "conflicto de interés" existente entre ambas compañías. Esta comisión 'ad hoc' llevó al consejo de administración sus conclusiones y el máximo órgano de gobierno de la cotizada aprobó en enero que la operación tenía "encaje estratégico" en los planes de Indra.

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Pese a estos movimientos, la operación que fue bendecida por el Ejecutivo ha despertado recelos desde el comienzo de año en el puente de mando de Moncloa por el "conflicto de interés" reconocido por la propia Indra y que la compañía ha tratado de salvar. Tanto el presidente Ángel Escribano como su hermano Javier, que es vocal dominical de Indra, no participan en las reuniones del consejo donde se discute alguna cuestión referida con la operación y hasta ahora ha seguido todas las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin ninguna demanda de ningún accionista.