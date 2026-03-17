Los funcionarios de MUFACE se quejan de la denegación de pruebas oncológicas, intervenciones quirúrgicas y dispensación de fármacos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladará este miércoles, en el Consejo General de MUFACE, diferentes quejas de mutualistas recibidas a lo largo de las últimas semanas por denegación de pruebas, intervenciones, pruebas y dispensación de fármacos por parte de las aseguradoras del concierto sanitario. Según datos de MUFACE facilitados al sindicato, a lo largo de enero de 2026, 30.711 titulares han ejercicio el derecho al cambio de entidad y de estos 4.281 han decidido pasarse a la sanidad pública.

Los cambios al Instituto Nacional de la Seguridad Social provienen principalmente de Adeslas, al ser la entidad concertada con más colectivo, detalla CSIF. De esta manera, los mutualistas adscritos a entidades concertadas se sitúan, tras consolidar datos de enero, en un 62%, frente al 38% de mutualistas que han elegido la opción pública. Desde CSIF consideran que "la salida de DKV del concierto, la incertidumbre generada, sumado a la falta de especialistas y las demoras en las citas han propiciado esta salida de mutualistas, que han optado por la pública".

Las quejas

Respecto a las quejas recibidas por CSIF, se trata fundamentalmente de denegación de pruebas PET (tomografía de emisión de positrones) prescritas en Oncología, negativa de intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas, negativa a la dispensación de medicación hospitalaria, así como a la cobertura de distintos fármacos o tardanza en el reembolso de cuantías económicas por atención sanitaria en el extranjero.

Además, se han detectado falta de especialistas, médicos en atención primaria, desaparición de cuadros médicos en determinadas ciudades, problemas para dar primeras citas, discriminación territorial entre ciudades, diferencias de trato, reducción de la oferta y concentración de especialistas en centros propios, así como trabas burocráticas. En este sentido, desde CSIF reclaman a MUFACE que realice un balance del primer año del concierto, teniendo en cuenta "las dificultades con las que se puso en marcha y los problemas de financiación".

Receta electrónica

Por último, en la reunión que tiene lugar este miércoles del Consejo de MUFACE se informará sobre el Sistema Integrado de Receta Electrónica. El pasado 27 de febrero se lanzó en la Comunidad Valenciana y el próximo 23 de marzo se llevará a cabo en Castilla y León. Con estas dos nuevas comunidades autónomas, ya solo quedarían Catalunya y Andalucía para tener implantación en toda España, que lo harán previsiblemente antes de junio

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La implantación en cada territorio depende de que todas las farmacias tengan instalado y operativo el software para poder dispensar las recetas electrónicas concertadas. En este sentido, pese a la progresiva implantación de la receta, calculamos que apenas llega al 30% de los mutualistas por falta de equipos informáticos en los centros médicos concertados y la "escasa implicación" de los médicos en la emisión de las recetas.