Suben las pensiones, pero alertan del gasto diario que van a tener que hacer los jubilados en los próximos meses: "Insostenible"

Las pensiones con carácter general se revalorizarán en un 2,7% mientras que las mínimas llegarán al 7% más. En el caso de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital, el ascenso llega al 11,4%. Así lo han aprobado en el Congreso con el único rechazo de Vox, de modo que será tramitado como proyecto de ley.

Esta separación en dos decretos distintos se ha producido después de que PP, Vox y Junts rechazaran en enero un decreto "ómnibus" que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la 'okupación'.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la revalorización porque es "una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema" y necesaria para los cerca de 13 de millones de pensiones y prestaciones. "La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social", ha dicho Saiz, quien ha apelado también a los jóvenes.

Lucía Feijoo Viera

Otras ventajas

La norma incluye además la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, así como la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.

También la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.

El decreto ley contempla asimismo la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

PP y Vox critican la situación de los pensionistas

Pese a su voto a favor, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha afeado a la ministra que haya tenido "el descaro" de acusar a su grupo de no querer que las pensiones se revaloricen con el IPC, porque presentaron el pasado noviembre una proposición de ley proponiéndolo. También ha criticado la preocupación que ha ocasionado entre los pensionistas, "tomándolos como rehenes", mientras "están perdiendo poder adquisitivo" "por la subida de impuestos, la no deflactación del IRPF y el incremento de la cesta de la compra".

El diputado de Vox Jose María Figaredo ha justificado su voto en contra de la revalorización pese a que ha asegurado que "los españoles son cada día más pobres", al tiempo que ha advertido de que en los próximos 25 años el sistema de pensiones se enfrentará a una situación "insostenible", "terrorífica".

La diputada de PNV Idoia Sagastizábal ha manifestado su apoyo, pero ha criticado al Gobierno por "tratar de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política", un "chantaje" que también le ha afeado el diputado de UPN Alberto Catalán.

A favor de la norma, ha votado también Bildu y Sumar, cuya diputada Águeda Micó ha valorado que la revalorización de las pensiones "es un compromiso entre generaciones", así como BNG y Podemos, que no obstante ven insuficiente la propuesta.

En concreto, la diputada de Podemos Noemí Santana ha reclamado que se equiparen las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), algo en lo que ha coincidido también el diputado de ERC Jordi Salvador.