Inditex descarta que la guerra de Irán impacte en su negocio, precios o cadena de suministro: "Si algo nos han enseñado los últimos tiempos es que tenemos capacidad de reacción"

Pese a empezar su llamada con analistas, el consejero delegado de Inditex, acordándose de todas las personas afectadas por el conflicto estallado estos días en Irán y Oriente Medio, en el grupo gallego de moda parecen convencidos de poder sortear cualquier tipo de impacto sobre su negocio. Por lo menos, de momento. "Seguimos monitorizando el conflicto, y tratando de garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores", ha apuntado Óscar García Maceiras, en la presentación de resultados anuales del grupo, justo antes de afirmar que el impacto sobre sus ventas se ha limitado a las tiendas que han estado temporalmente cerradas y que no prevén ningún tipo de efecto sobre precios o cadena de suministro.

Respecto a lo primero, el ejecutivo se ha amparado en la "política de precios estables" que mantienen desde hace tiempo. En cuanto a lo segundo, cree que se impondrá la "diversificación de los orígenes de fabricación" y la "flexibilidad en cuanto a la manera de hacer llegar las propuestas a los distintos clientes".

"En función de cómo vayan evolucionando las circunstancias, nuestros equipos serán más que capaces de poder reaccionar y adaptar la operativa del grupo a las eventuales restricciones que pueda haber", ha asegurado García Maceiras, confiado, en cualquier caso, en la ventaja que les da la experiencia.

"Si algo nos han enseñado los últimos tiempos es que van sobreviviendo nuevas circunstancias", ha ahondado el directivo. "En su momento tuvimos que tomar decisiones con la pandemia, el [bloqueo] del Canal de Suez u otro tipo de restricciones, y nuestros equipos se han caracterizado por la capacidad de reacción y por identificar siempre la manera de seguir estando en condiciones de seguir implementando adecuadamente el modelo de negocio", ha resuelto.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la presentación de resultados de 2025 / Marta Fernández / Europa Press

Inditex cuenta con algo menos de 500 tiendas en total en Oriente Medio, todas gestionadas en régimen de franquicia. Son casi un centenar en Israel (las que han estado cerradas aproximadamente una semana), más de 150 en Arabia Saudí, unas 80 en Emiratos Árabes Unidos y una treintena en Qatar, por ejemplo.

Estrategia en Estados Unidos

Tampoco parecen especialmente preocupados por la nueva amenaza arancelaria de Trump, una política comercial que no ha influido demasiado en el balance de 2025. "Esperábamos que el impacto no fuese relevante y los resultados que estamos presentando hoy ponen de manifiesto la capacidad de los distintos equipos de gestionar en entornos que son cambiantes", ha afirmado García Maceiras. De hecho, según lo explicado por el primer ejecutivo del grupo, la apuesta por el mercado norteamericano incluso se redobla en 2026.

Prevén terminar el año con 110 tiendas funcionando en este país, frente a las 103 actuales. Hoy, todas, excepto una (de Massimo Dutti), son Zara, pero eso también va a cambiar porque se prevén mínimo dos aperturas de Bershka en Miami y otras dos de Massimo Dutti, una de ellas en Nueva York. "Además de eso vamos a ejecutar proyectos de mejora en las tiendas en las que estamos presentes desde hace tiempo", ha explicado García Maceiras. "Seguimos mantentiendo la ambición de crecimiento", ha confirmado.

Expansión internacional

Asimismo, Inditex prevé estrenar Zara este año en Curaçao (su mercado número 99); llevar a Bershka hasta Brasil, además de a Estados Unidos; seguir expandiendo Massimo Dutti hasta Dinamarca y Noruega; o inaugurar el primer local de Pull&Bear en Dinamarca, las primeras tiendas Zara Home en Irlanda y Noruega, y empujar a Lefties a poner su primer pie en Reino Unido y Francia.

"Actualmente operamos en 214 mercados, y la mayoría siguen estando muy fragmentados: eso, junto a una baja cuota de mercado [en la mayoría de ellos], nos ofrece una excelente plataforma para la expansión futura", ha afirmado García Maceiras, que confía en estos movimientos internacionales como una de las patas de crecimiento de un Inditex que ha presentado unos resultados históricos (unas ventas y beneficios récord de 39.800 millones de euros y 6.200 millones de euros, respectivamente), pero que crece bastante menos de lo que lo hacía hace solo unos años. "La estrategia de crecimiento dependerá de seguir ejecutando adecuadamente nuestra estrategia de negocio", ha zanjado.