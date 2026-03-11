La producción de energía solar se disparó un 12,5% en 2025 y alcanzó el 18,4% del mix eléctrico

La energía solar fotovoltaica volvió a marcar máximos en España durante 2025. Su producción ascendió a 50,2 GWh, un 12,5% más que el año anterior, y alcanzó una cuota récord del 18,4% dentro del mix eléctrico nacional. Así lo ha subrayado la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, durante la presentación del 'Informe del Sistema Eléctrico 2025' de Red Eléctrica, en un acto en el que también participó el secretario de Estado de Energía, Jon Groizard. Ambos defendieron el impulso de las energías renovables como una vía clave para reducir la dependencia exterior y blindar a España frente a crisis energéticas como la provocada por la guerra en Irán.

“Cuanto más podamos sustituir el gas y el petróleo importados por renovables autóctonas, más resilientes seremos. No puede ser que la capacidad de una pyme o una familia española para llegar a fin de mes dependa de una decisión que se toma en Teherán, Washington o Moscú, y no de las decisiones que tomamos nosotros”, afirmó Groizard.

En conjunto, la generación renovable creció un 1,3% en 2025 y alcanzó un máximo histórico de 151 GWh, impulsada sobre todo por la fotovoltaica. El resto de tecnologías renovables avanzó un 5,6%.

En el extremo contrario, el carbón cerró el año con la menor producción de su historia. Su generación se redujo un 50% respecto a 2024 y su aportación al mix cayó hasta el 0,6%, en parte por la reconversión de la central térmica de Aboño II, en Asturias, a turbina de vapor a mediados de julio.

Las nucleares aportan el 19%

La generación total de electricidad en España se situó en 272,2 GWh en 2025. De ese volumen, el 55,5% procedió de fuentes renovables, mientras que la energía nuclear aportó el 19%, los ciclos combinados el 16,8% y la cogeneración el 5,7%.

Además, España exportó cerca de 13 GWh a Portugal, Marruecos, Andorra y Francia, aunque con este último país mantuvo un saldo neto importador.

En comparación con el resto de Europa, España volvió a situarse entre los líderes continentales. Mientras la cuota media de renovables en Europa fue del 47,9% en 2025, por debajo de la del año anterior, España ocupó la segunda posición, solo por detrás de Alemania, tanto en generación renovable como en potencia instalada.

Casi nueve de cada diez nuevos GW fueron solares

El avance de la fotovoltaica también se reflejó en la nueva potencia instalada. De los 10 GW incorporados al sistema en 2025, casi 9 GW correspondieron a tecnología solar. Si se añade el autoconsumo, la cifra supera los 11 GW.

Corredor destacó además que España ya cuenta con 9 GW de autoconsumo, principalmente en cubiertas residenciales, lo que supone superar la potencia nuclear instalada en el país. La presidenta de Redeia calificó estas instalaciones de “imprescindibles”, al permitir que una parte de la demanda se cubra directamente y facilitar así un mayor despliegue renovable.

Más inversión y mejores interconexiones

Pese al avance, Corredor insistió en que el reto pasa por integrar las renovables de forma “eficiente y segura”. Para ello, defendió mantener el actual ritmo inversor de 1.500 millones de euros anuales en el sistema eléctrico, muy por encima de los 400 millones que se destinaban antes de la pandemia. Según explicó, el 70% de los fondos necesarios para desarrollar ese plan estratégico ya está provisionado.

También reclamó a los reguladores y legisladores europeos que los proyectos de interconexión energética dentro de la UE tengan carácter vinculante, de modo que no puedan quedar bloqueados por intereses nacionales.

La demanda eléctrica supera ya el nivel prepandemia

El informe constata además que la demanda eléctrica superó en 2025 los niveles previos a la pandemia. Creció un 2,8%, hasta 256 GWh, cifra que se eleva a 269 GWh si se incluye el autoconsumo.

No obstante, una vez corregido el efecto de la laboralidad y de las temperaturas, el incremento real se reduce al 1,6%, ya que el año fue menos frío en invierno y menos caluroso en verano que el anterior.

Redeia considera positivo que la demanda haya crecido menos que la economía, al entender que ese comportamiento encaja con los objetivos de descarbonización. Entre las razones citadas figuran el mayor peso de sectores menos intensivos en electricidad, el auge del autoconsumo y las mejoras en eficiencia energética.

En cuanto a los precios, el mercado eléctrico registró en 2025 una media de 83,45 euros por MWh, un 9,4% más que en 2024. El repunte se explica, principalmente, por el encarecimiento del gas, que sigue marcando en buena medida el precio final. Aun así, durante más de 750 horas el precio se situó por debajo de cero euros.