El documento que exigirá la Seguridad Social a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: tendrán como plazo el 30 de junio
De no hacerlo podrían perder la prestación
B.M.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que intenta ayudar a las personas con menos recursos. Eso sí, para garantizar que se reparte realmente entre las personas más necesitadas, obliga al cumplimiento de una serie de requisitos. Y entre ellos hay un documento que tienen que presentar y tienen como límite el 30 de junio. No hacerlo podría suponer la pérdida de la prestación.
Y es que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen que presentar la declaración de la renta, cuya campaña de este año comienza el 8 de abril y se alargará hasta el 30 de junio para aquellas declaraciones que se presenten a través de internet.
No es el único requisito, para acceder al Ingreso Mínimo Vital, el solicitante tiene que tener la residencia legal y efectiva en España ininterrumpidamente durante al menos el año anterior a la solicitud.
Una familia. / Freepik
Además, hay unos límites de edad, entre 23 y 65 años. Eso sí, si el solicitante tiene menores a su cargo o es víctima de violencia de género o de trata, el límite de edad se rebaja a los 18 años.
Hay que demostrar una vulnerabilidad económica. Y es que los ingresos del solicitante o la unidad de convivencia deben ser inferiores a la renta garantizada (mínimo de 491,63€ al mes para una persona adulta sola, aumentando según el número de miembros). Tampoco se pueden superar los límites de patrimonio neto, eso sí excluyendo la vivienda habitual.
También tiene que haber formado una unidad de convivencia al menos 6 meses antes de la solicitud si tiene menores a cargo, o 3 años si no los hay.
Demandante de empleo
Por último, tiene que estar inscrito como demandante de empleo si no se está trabajando.
