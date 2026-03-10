Repsol planea invertir 10.000 millones de euros hasta 2028, más de la mitad en España y Portugal

Repsol planea invertir entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, según la actualización de su estrategia anunciado en 2024, con un 55% destinado a España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos. La petrolera pondrá en marcha un plan "selectivo" de inversiones enfocadas en proyectos ya aprobados por la compañía, según ha anunciado este martes en el marco de su 'Capital Markets Day'.

El grueso de sus inversiones se destinarán a su negocio principal y motor de crecimiento: los hidrocarburos. En este sentido, la petrolera realizará inversiones netas de entre 2.600 y 3.000 millones de euros en el negocio de exploración y producción de petróleo y gas, de las que en torno al 80% se destinarán a Estados Unidos, país que lidera el crecimiento a corto plazo, a través de proyectos en Alaska, en activos no convencionales y en la costa sur.

Además dedicará entre 3.900 y 4.100 millones de euros a sus refinerías (tiene siete grandes centros industriales, cinco en España, uno en Portugal y otro en Perú), de los cuales el 40% se destinará a iniciativas de bajas emisiones, como la producción de combustibles e hidrógeno renovables. La compañía prevé aumentar la producción de combustibles renovables, hasta alcanzar 1,5 millones de toneladas anuales en 2028. Repsol avanza en la Ecoplanta de Tarragona, que se pondrá en marcha en 2029 tras una inversión de más de 800 millones de euros para transformará residuos urbanos en 240.000 toneladas anuales de metanol renovable y circular.

Repsol rebaja sus expectativas sobre el hidrógeno verde hasta alcanzar una producción equivalente de hasta 300 megavatios (MW) en 2028. Para ello, ya ha aprobado la inversión de sus dos primeros electrolizadores a gran escala, de 100 MW de capacidad cada uno, en Cartagena y Bilbao, y a lo largo del primer semestre de 2026 está prevista la aprobación de un tercer gran electrolizador, de 150 MW, en Tarragona.

Además, prevé invertir entre 1.400 y 1.600 millones de euros en el área Cliente para "consolidar el liderazgo de sus negocios tradicionales −movilidad, lubricantes, aviación y GLP− e impulsar el crecimiento de los nuevos −electricidad y gas, movilidad eléctrica y generación distribuida−, con el objetivo de consolidar una plataforma de comercialización más allá de la energía". La compañía, que tiene más de tres millones de clientes de electricidad y gas en España y Portugal, aspira a superar los cuatro millones en 2028.

Y entre 500 y 1.000 millones de euros durante el horizonte 2026-2028, a la generación baja en carbono, principalmente en oportunidades en España y Estados Unidos, donde aspira a incorporar a algún socio.

Esta actualización de sus cifras para el periodo 2026-2028 se ha relizado al margen de la situación actual derivada del conflicto de Oriente Medio que ha disparado la volatilidad de los precios de la energía, especialmente del petróleo que sobrepasó el lunes el umbral de 100 dólares por barril en la apertura del mercado y al cierre cayó por debajo de esta cifra.

Dividendo

Para 2026, Repsol ya ha anunciado que destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a su casi medio millón de accionistas. Por un lado, distribuirá 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,50 euros abonados en enero de 2026. Adicionalmente, ha puesto en marcha un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social. Para los siguientes dos años, el compromiso es incrementar un 3% anual la cantidad total destinada al dividendo en efectivo, hasta 1.233 millones de euros en 2028. Este crecimiento, junto con el plan de recompra de acciones, permitirá hacer crecer el dividendo por acción en más de un 6% al año

La compañía, que mantiene sus prioridades estratégicas intactas (solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista), sitúa la retribución al accionista entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo en el periodo, incluyendo dividendos y recompra de acciones. Siendo el flujo de caja previsto de 6.500 millones, la petrolera distribuirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028.

