Mercadona logra unos históricos 41.900 millones de euros de facturación en 2025

Mercadona ha cerrado el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Con esta espectacular cifra de negocio la cadena valenciana de supermercados, con presencia también en Portugal, se consolida como primera en el 'ranking' español de compañías por volumen de ventas. Del total, 39.800 correspondieron a España y el resto a Portugal.

Roig ha definido el ejercicio de 2025 como un "año histórico". Mercadona, que ya tiene 115.00 trabajadores y 2.000 proveedores, ha subido un 0,6% en cuota de mercado y llega al 28,55 %. La venta 'online' ya asciende a 1.061 millones, tras subir un 2,5% en 2025.

Cuota de mercado

La enseña que preside Juan Roig, que el año que viene celebrará el 50º aniversario del inicio de su actrividad en el negocio de la distribución comercial en España -con una primera tienda en Tavernes Blanques- ha cerrado el 2025 con una cuota de mercado del 29,5% (+0,3% interanual) y un total de 1.603 establecimientos, diez menos que el pasado año, ejemplo de la positiva evolución de un modelo más afinado que tiene en su nuevo formato de supermercado, en la marca propia y la comida lista para comer tres de sus principales motores de éxito.

Así lo revela el último informe de NielsenIQ, 'El mercado del gran consumo en España', presentado recientemente en Madrid, según el cual Carrefour aglutina el 7,2% de cuota (-0,2%) después de cerrar el año con 76 establecimientos más —1.175 en total—, sobre todo en sus formatos City y Express. En cuota retrocede, sobre todo, debido a las dificultades del canal hipermercado, de gran peso en su parque de tiendas.

Salarios

La cadena española líder en el sector de los supermercados ha destinado un total de 1.000 millones a “mejorar el poder adquisitivo” de sus 112.000 trabajadores a través de diferentes iniciativas, según ha informado la cadena de supermercados en un comunicado. La enseña de la familia Roig ha repartido en marzo una prima por objetivos de 780 millones de euros de parte de sus beneficios. A ello se suma un incremento salarial, con un impacto de 125 millones, y la mejora de la jornada laboral, estimada en otros 100 millones de euros. Respecto a la prima, se trata de dos abonos, uno entre aquellos empleados con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a los que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido 7.250 euros netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.