MUFACE completa su despliegue de receta electrónica en 2026: incluye Andalucía, Castilla y León y Cataluña

Tres farmacias de Alicante, Castellón y Valencia acogieron hace unos días la entrega de la primera receta electrónica concertada de MUFACE en la Comunitat Valenciana. Con esta incorporación, la región se sumó a las comunidades autónomas donde ya funcionaba el sistema, entre las que se encontraban Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ahora enfrenta la fase final de su implementación en otras autonomías.

Tal y como informó la pasada semana el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la receta electrónica está disponible para las 110.411 personas mutualistas de opción concertada de la Comunitat Valenciana. Los mutualistas titulares y beneficiarios adscritos a este sistema pueden desde ayer retirar sus medicamentos en las farmacias comunitarias de Valencia, Alicante y Castellón sin necesidad de talonario y recetas en papel y sin desplazamientos para tramitar sus visados.

Con la introducción de la receta electrónica concertada en la Comunitat Valenciana, MUFACE inicia la fase final de su despliegue, que se completará a lo largo de 2026 con la incorporación de Andalucía, Castilla y León y Cataluña, pendientes de poder beneficarse de este tipo de recetas, aunque podrán hacerlo en breve. Desde que se comenzó a implantar en las distintas comunidades autónomas en 2020, el sistema ha registrado ya 1.623.162 prescripciones y 3.782.528 dispensaciones.

El proyecto de receta electrónica concertada SIREM de MUFACE, destinado a mutualistas de opción concertada, garantiza mayor agilidad, seguridad y trazabilidad en la dispensación de medicamentos. En las comunidades donde ya está operativo, se atiende a un colectivo de 594.434 mutualistas, que se suma a los 597.321 mutualistas de opción pública que ya contaban con receta electrónica en todo el territorio.

Valencia

Con el paso dado hace unos días por MUFACE, en Valencia harán uso del nuevo sistema 60.555 mutualistas de opción concertada y sus personas beneficiarias. En la primera dispensación de medicamentos mediante este sistema participaron la secretaria general de la subdelegación del Gobierno en Valencia, María Andrés Benlloch; el director provincial de MUFACE, Carlos Tronch; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, y el secretario, Vicente Colomer. Además, estuvieron presentes los delegados de las aseguradoras: Javier Gómez-Ferrer y Antonio Hernández (Asisa) y Pedro Tomás y Rodolfo Salinas (Adeslas).

Alicante

Por su parte, en Alicante, 35.565 mutualistas titulares y personas beneficiarias ya pueden acceder a la e-receta concertada. La primera dispensación se llevó a cabo en un acto presidido por la directora provincial de MUFACE, Carmen Álvarez-Cienfuegos.

En la ceremonia participaron el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García Mongars, acompañado por Verónica Sempere y Jesús Juana, tesorera y vicetesorero, respectivamente. Además, en representación de las entidades aseguradoras estuvieron Lydia Abad y Rocío Gutiérrez por Adeslas, y Paula Giménez y Francisco Hugo Maestre por Asisa.

Una farmacéutica dispensa un medicamento. / EP

Castellón

Por último, en Castellón, el acto de primera dispensación de la e-receta concertada contó con la presencia del director provincial de MUFACE, Juan Bautista Vaquer; la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau Salvador; el vocal del Colegio de Médicos de Castellón, Carlos Díaz Ramón; y los delegados de las aseguradoras, Cristina Guinea (Adeslas) y César Gozalbo (Asisa).

En total, 14.291 mutualistas y beneficiarios de opción concertada en la provincia podrán acceder a la receta electrónica concertada.