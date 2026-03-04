El secretario del Tesoro de EEUU arremete contra el Gobierno español por "poner en riesgo" las vidas de estadounidenses

La disputa diplomática entre la Casa Blanca y el Gobierno español se recrudece tras el veto de España al uso de sus bases militares para la guerra de Estados Unidos contra Irán. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha tachado de "inaceptable" la postura de España con respecto al uso de sus bases militares en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla). "Todo lo que retrase nuestra capacidad para llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone vidas estadounidenses en riesgo", aseveró el alto cargo en una entrevista con la cadena estadounidense, CNBC, este miércoles. "Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en riesgo".

Además, en la entrevista, el titular del Tesoro no ha descartado imponer un embargo al comercio bilateral con España. "Sería un esfuerzo combinado", subrayó el mandatario. Bessent, presenté en el diálogo entre Merz y Trump el pasado martes, explicó que consideraba que Estados Unidos tenía una base legal para embargar los bienes comerciales provenientes de España. "Fue inaceptable que España se mostrara tan poco cooperativa con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones al comenzar la operación Furia Épica", lamentó.

Las palabras cargadas de Bessent se producen un día después de que Trump amenazara con fulminar todo trato comercial con España por su postura bélica. "Mañana podría detener —o hoy, mejor aún— detener todo lo que tenga que ver con España, todos los negocios relacionados con España. Tengo el derecho de detenerlo, imponer embargos, hacer lo que quiera con ello", reprochó el máximo responsable de la Casa Blanca anoche, en una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz. "Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo", concluyó el mandatario.

Trump también cuestionó el papel de España como socio y lo tildó de "terrible" en el Despacho Oval el pasado martes. El mandatario volvió a hacer hincapié en que España es el único país miembro de la Alianza Atlántica que no se comprometió a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

Las amenazas desde Washington han encendido alarmas en Bruselas. El titular de Industria de la Unión Europea, Stéphane Séjourné, ha defendido que cualquier amenaza a España arrastra también al Ejecutivo comunitario. “Cualquier amenaza dirigida a un Estado miembro de la Unión Europea es una amenaza a la Unión Europea”, manifestó. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su apoyo a España.