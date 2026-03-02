El petróleo se dispara más de un 8% y las Bolsas sufren fuertes caídas ante el conflicto EEUU-Irán

Pese a que los mercados europeos aún no han abierto sus puertas en la semana, las consecuencias inmediatas del conflicto entre EEUU e Irán ya se empiezan a notar en la cotización de los activos, especialmente de una materia prima clave como es el petróleo.

El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. El Brent, referencia en Europa, ganaba un 9,10%, situándose en los 79,41 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), por su parte, se apuntaba un 8,30%, situándose en los 72,44 dólares por barril, rondando ambas versiones del activo los 80 dólares por barril.

Los repuntes se deben, naturalmente, al ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán, y su consiguiente impacto sobre el estrecho de Ormuz. Este enclave es uno de los pasos más críticos para el tráfico de petróleo, pues por allí circula una quinta parte del crudo mundial.

Las navieras suspenden el tránsito

En las últimas horas, tal y como apuntan medios internacionales, tres buques han sido atacados en su tránsito por Ormuz, mientras Irán continúa lanzando ataques a países de Oriente Medio como respuesta a los bombardeos de EEUU e Israel que, entre otras víctimas, se cobraron la vida del Ayatolá Khamenei, líder supremo del país.

Atendiendo a estos tres ataques, este lunes dos buques han sido alcanzados, además de que un "proyectil desconocido" ha caído cerca de otro buque al oeste de la ciudad emiratí de Sharjah, según informó el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Las grandes navieras han empezado ya a recomendar a sus empleados que se pongan a salvo tanto a sí mismos como a los barcos. Es el caso de la italo-suiza MSC, la compañía más grande del mundo en el sector, que ha ordenado a todos sus buques en el Golfo Pérsico ponerse a salvo, mientras ha suspendido sus cargamentos con destino a Oriente Medio.

La danesa Maersk, una de las compañías líderes del mundo en logística, ha tomado también precauciones similares a causa de la delicada situación que atraviesa el estrecho. El pasado domingo, la naviera de mercancías anunció que suspendería el tránsito de sus buques y mercancías por Ormuz "hasta nuevo aviso", citando razones de seguridad como su "prioridad número uno".

Duros correctivos en los mercados

La apertura de los mercados en torno a las 9:00 de la mañana ha supuesto la confirmación de lo que ya apuntaban los futuros: desplomes. El Ibex 35 ha comenzado la primera sesión bursátil de la semana con una caída del 2,58%, arrancando la negociación en la marca de los 17.886 puntos, por debajo de la cota psicológica de los 18.000. Con este contexto, en la apertura, solo dos valores del Ibex 35 cotizaban en positivo. Repsol registraba un alza del 7,44%, que llevaba a la acción de la petroquímica española a rebasar los 20 euros. Por otra parte, Indra, campeón de defensa en España, ganaba un 4,78% en la sesión, empujando sus títulos más allá de los 65 euros por acción.

En los mercados extranjeros se han vivido caídas similares a las registradas por el Ibex 35. En las plazas más importantes de Europa, los mercados recibían con sonoras caídas la renovada incertidumbre política a nivel mundial. La Bolsa parisina caía un 1,93% en la apertura, mientras que el DAX alemán lo hacía en un 2,38%. Por otra parte, el FTSE 100 londinense caía un 1,02%, mientras que la Bolsa de Milán registraba un desplome del 2,52%. Todas caían, pero ninguna con la fuerza del Ibex 35.

Otra de las cotizaciones que promete movimientos al alza motivada por la inestabilidad geopolítica es la de los metales preciosos. De hecho, tanto el oro como la plata ya registran alzas, con ambos repuntando en torno a un 3,30% en las primeras horas del intercambio semanal. Así, la onza de oro Troy se coloca alrededor de los 5.420 dólares, mientras que la de plata vuelve a rondar los 100 dólares, actualmente en 96,3.