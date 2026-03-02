Murtra pide en el Mobile a Bruselas cambiar ya las reglas para acelerar fusiones entre telecos: “Déjennos consolidar el mercado y ser felices”

Las grandes telecos europeas vienen reclamando desde hace años que Bruselas abra la mano y permita un proceso de concentración que los operadores del sector consideran imprescindible para ganar tamaño, mejorar una rentabilidad menguante, poder invertir en tecnologías propias y, con ello, poder revertir la constante pérdida de competitividad para los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha aprovechado su intervención en uno de los paneles centrales del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona para volver a alzar la voz y reclamar que se produzca las reformas legales que den el pistoletazo de salida a la consolidación.

“Necesitamos escala, empresas más grandes que asuman más riesgos, atraigan mejor talento y realicen inversiones tecnológicas más potentes. Necesitamos cambiar y ajustar la regulación para dar prioridad a la creación de tecnología. Y necesitamos velocidad, porque estamos viendo cambios profundos en tecnología”, ha subrayado Murtra en un debate sobre las fórmulas para reforzar la soberanía europea. “No creo haber visto un cambio más profundo que el de los últimos tres meses con la inteligencia artificial. Un producto de IA supera al siguiente con programas que cambien por completo en apenas unos meses. Y la realidad es en la regulación no hemos visto ningún cambio en los últimos doce meses”.

El presidente de Telefónica ha defendido que las telecos pueden “jugar un papel clave” para impulsar la soberanía digital europea, pero para ello Bruselas debe permitir que haya fusiones tras dos décadas frenando grandes operaciones. “Hay que consolidar el mercado, hay que reducir las restricciones, adaptar la regulación de fusiones y adquisiciones a la realidad actual”, ha apuntado, como parte para hacer frente a los gigantes de China, EEUU e India que sí tienen capacidad de realizar inversiones multimillonarios en tecnologías propias “Lo que proponemos es que se nos permita ganar escala como parte de un contrato social, y que invirtamos en tecnología. Esa es la prioridad y lo que necesitamos para ofrecer mejores servicios, con mayor calidad y más eficiencia. (…) Se trata simplemente de que nos dejen operar, consolidar el mercado y ser felices”.

Tecnología propia europea

Murtra ha hecho un llamamiento a impulsar la creación de tecnología propia en Europa para reducir la dependencia total actual de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y de China. “Si Europa quiere ser soberana necesita productos digitales propios”, ha sentenciado. El presidente de Telefónica ha defendido el diseño de productos europeos de ciberseguridad para “protegernos de terceros”, la creación de hiperescalares (grandes grupos de servicios en la nube) europeos para que su “tecnología no pueda ser manipulada por terceros”, y la puesta en marcha de productos de inteligencia artificial propios.

“Si alguien piensa que dentro de diez años tendremos como europeos acceso abierto a los productos de IA más avanzados, creo que está siendo ingenuo”, ha indicado. “No veo cómo Europa puede ser soberana sin productos de ciberseguridad, sin gestión de software, sin inteligencia artificial o sin acceso a los algoritmos que determinan la manera en que nuestros hijos, adolescentes y adultos perciben el mundo”. En paralelo, Murtra también ha defendido impulsar en Europa “productos que también son muy importantes, pero ni tan caros ni tan difíciles técnicamente de desarrollar”. Por ejemplo, un sistema de mensajería propio o redes sociales propias.