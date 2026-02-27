El Ibex 35 conquista los 18.500 con el tirón de Acciona pese al desplome de Grifols

El Ibex 35 cotiza a la mitad de la mañana de este viernes con un alza del 0,04%, que no es especialmente reseñable, pero ha permitido al selectivo español conquistar los 18.500 puntos. De esta manera, la bolsa española logra momentáneamente un nuevo hito en su ascenso meteórico, al calor de las subidas de Acciona y Solaria, en torno al 15 y al 10% respectivamente, tras presentar resultados.

Acciona obtuvo un beneficio neto atribuible de 803 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 90,4% respecto al ejercicio anterior, apoyado principalmente en la mejora tanto de su actividad de infraestructuras como en su fabricante de aerogeneradores Nordex, y en la rotación de activos en su área de Energía.

Por su parte, Solaria obtuvo un beneficio neto de 137,3 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 55% con respecto al ejercicio anterior.

En el otro lado, la biofarmacéutica Grifols está siendo gravemente castigada por los inversores tras la presentación de sus cuentas, con una caída superior al 6,59% en la sesión. Grifols cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 402 millones de euros, un 156% interanual más, y redujo su ratio de apalancamiento hasta 4,2 veces, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

En el terreno empresarial internacional, Netflix ha tomado la decisión de abandonar la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) tras no mejorar su oferta. Para justificar su movimiento, la empresa ha explicado que, con el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo que tenía con Warner Bros "ya no es financieramente atractivo", por lo que ha declinado ofrecer las mismas cantidades que Paramount, que esta misma semana mejoró su oferta.

En cuanto a los resultados, Amadeus registró un beneficio de 1.335,6 millones de euros en 2025, lo que supone un nueva cifra récord y un 6,6% más frente a los 1.252,7 millones de un año antes, impulsado por el crecimiento de sus líneas de negocio.

De su lado, Acerinox registró pérdidas netas de 40 millones de euros en 2025, en contraste con las ganancias de 225 millones de 2024, mientras que Cellnex también registró unas pérdidas netas atribuidas de 361 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar, aproximadamente, por 13 veces los 'números rojos' de 28 millones anotados un año antes, debido a extraordinarios, si bien la empresa ha reafirmado sus previsiones para 2027.

En el plano 'macro' nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC), indicador que mide la inflación en España, se ha mantenido impasible entre enero y febrero, situándose también en el segundo mes del año en el 2,3%, tal y como ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El INE ha explicado que en este comportamiento ha afectado a la baja el descenso de los precios de la electricidad, que subieron en febrero de 2025, y al alza, los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios aumentaron más que en febrero de 2025.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Grifols (-6,5%), Indra (-2,23%) e Iberdrola (-1,32%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Solaria (+6,69%) y Acciona (+2,55%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con bajadas del 0,1% para París y del 0,03% para Fráncfort y alzas del 0,2% para Londres y del 0,07% para Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 0,68%, hasta los 71,32 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,84% hasta los 65,77 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1820 'billetes verdes', con un ascenso del 0,2%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,103%.