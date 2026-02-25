La empresa Tebrio Group se alza con el Premio Nacional Pyme del Año 2025

Tebrio Group S.L., empresa de Doñinos de Salamanca, se ha alzado como Pyme Nacional del Año 2025 en el acto que cierra la novena edición del Premio Pyme, organizado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España y presidido por Su Majestad el Rey. También se han concedido los accésits nacionales: Internacionalización (MiiN Cosmetics, Barcelona), Innovación y Digitalización (Oncomatryx Biopharma, Vizcaya), Formación y Empleo (Coco Solution, Gran Canaria) y Pyme Sostenible (Querqus Sustainable Packing, Zaragoza).

En su intervención, el Rey destacó el papel de las pymes como “nervio del tejido productivo español”. José Luis Bonet (Cámara de España) reconoció a las más de 1.700 inscritas y a las finalistas por su audacia y capacidad de asumir riesgos. Luis Isasi (Santander España) subrayó que estos premios ponen el foco en empresas que generan empleo estable, reinvierten e innovan sin perder el vínculo con su territorio. La CEO de Tebrio, Adriana Casillas, celebró el reconocimiento como impulso para demostrar que desde una pyme se puede crear impacto global cuando la innovación se une al propósito.

Premio Nacional Pyme del Año 2025

Tebrio es una biotecnológica líder en la cría industrial del insecto Tenebrio molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal y vegetal y usos industriales. Trabaja con tecnología propia y patentada en más de 150 países y comercializa proteínas y grasas, fertilizantes orgánicos y polímeros para aplicaciones biotecnológicas. Su enfoque de “residuo cero” reduce notablemente el uso de agua y tierra frente a métodos tradicionales y contribuye a disminuir la huella de carbono. La compañía construye en Salamanca una mega factoría de 90.000 m² que generará 150 empleos directos y más de 1.350 indirectos, con capacidad para producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles.

Accésit Nacional a la Internacionalización

MiiN Cosmetics, especializada en cosmética coreana, importa, distribuye y vende a través de una red omnicanal (mayorista, tiendas físicas y comercio electrónico) con presencia en Europa. En el último ejercicio duplicó sus puntos de venta, con implantación en ciudades como París, Hamburgo, Múnich y Lisboa, además de una amplia red en Italia. Exporta a más de 30 países y desarrolla líneas propias fabricadas en Corea del Sur.

Accésit Nacional a la Innovación y Digitalización

Oncomatryx Biopharma desarrolla terapias innovadoras contra el cáncer metastásico y fármacos para tumores sólidos en fase metastásica. Su enfoque es disruptivo: actúa sobre el microambiente tumoral (TME), que protege al tumor y dificulta la eficacia de tratamientos actuales. Ha creado una plataforma tecnológica con más de 100 patentes internacionales y biomarcadores propios para identificar qué pacientes pueden beneficiarse y aplicar terapias personalizadas desde el inicio.

Accésit Nacional a la Formación y el Empleo

Coco Solution, agencia de marketing digital, ofrece servicios de posicionamiento, redes sociales, diseño creativo y estrategias de contenidos. Su apuesta se centra en atraer y retener talento joven mediante alianzas con universidades y escuelas de negocio, prácticas y primeras oportunidades laborales, planes formativos personalizados (cursos, certificaciones y talleres) y medidas de conciliación como horarios flexibles, turnos intensivos y teletrabajo. También impulsa ciclos gratuitos para mostrar el funcionamiento interno de una agencia.

Accésit Nacional a la Pyme Sostenible

Querqus Sustainable Packing recupera, repara y reutiliza palets y embalajes de madera, transformándolos en nuevos productos para evitar residuos y promover la economía circular. Incorpora innovación tecnológica y trabaja en un plan de automatización del reciclaje, transformación digital y refuerzo logístico en Zaragoza. Cuenta con certificaciones ambientales e ISO y colabora con organizaciones mediante voluntariado, donaciones y acciones de concienciación.

Composición del jurado

El jurado estuvo presidido por José Luis Bonet e integrado, entre otros, por Ignacio Juliá (Santander España), Borja Oyarzabal (Banca de Empresas de Banco Santander), Inmaculada Riera (Cámara de España), Vanessa Hernández (PRISA) e Isabel Puig (Comisión de Pymes de la Cámara de España), como secretaria.

El Premio Pyme del Año reconoce el desempeño de las pymes españolas por su aportación al empleo y la riqueza local. En esta novena edición se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias, con participación de 54 Cámaras Territoriales y direcciones territoriales de Banco Santander, además del apoyo de cabeceras de prensa. Desde 2017 han participado 12.585 pymes en el certamen.