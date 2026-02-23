Las hoteleras españolas minimizan el impacto de los disturbios en sus establecimientos en México

La muerte de uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, ha desatado una oleada de disturbios en diversas regiones del país, especialmente en los alrededores de Jalisco, región situada en la costa del Pacífico. Las principales cadenas hoteleras, como Riu, Barceló y Meliá minizan el impacto sobre sus establecimientos, que en su mayoría se ubican en la costa caribeña, lejos de los altercados. En aquellos que se encuentran cerca de las zonas de conflicto, la recomendación generalizada ha sido la de no salir de las instalaciones, ni para los clientes ni para los trabajadores.

México se ha consolidado como el país más visitado de Latinoamérica y el sexto país más visitado del mundo, con 45 millones de turistas extranjeros en 2024, por delante de grandes destinos como Reino Unido o Japón, según el ranking elaborado por ONU Turismo. El país es el principal destino de turistas de Estados Unidos y Canadá, lo que llevó a estas dos naciones a lanzar sendas alertas a sus ciudadanos por la ola de violencia desatada. En el caso de España, las autoridades han pedido a los ciudadanos presentes en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos entre el país latinoamericano y Estados Unidos, en particular los de los estados de Tamaulipas y Baja California.

Con gran presencia de hoteleras españolas en destinos tradicionales caribeños como Cancún o Riviera Maya, el país latinoamericano es especialmente importante para la hotelera Riu. La cuarta cadena española por número de habitaciones tiene en México su principal mercado internacional, con 23 hoteles, que suman más de 14.000 habitaciones y en los que trabajan más de 12.500 colaboradores, el 30% de la plantilla mundial.

Si bien, la mayoría de los establecimientos mexicanos (13) se ubican en la costa del Caribe, lejos de Puerto Vallarta, que es dónde están sucediendo los altercados, la empresa tiene cuatro establecimientos en la zona de los disturbios.-En concreto, cuenta con un hotel en Guadalajara, la capital de Jalisco, y tres hoteles en Riviera Nayarit, corredor turístico en la costa del Pacífico mexicano, que tiene como puerta de entrada el aeropuerto de Puerto Vallarta, cerrado desde el domingo por las autoridades del país.

“Nuestros clientes en nuestros tres hoteles en Riviera Nayarit que tenían salida ayer no pudieron regresar a sus casas en avión y los que tenían previsto aterrizar no pudieron llegar. Las autoridades han pedido evitar estar en la calle lo máximo posible y, por tanto, huéspedes y empleados están en los hoteles”, informan fuentes de la compañía, que revelan que quienes no han podido irse se han alojado en el hotel “sin gasto” y a quienes no han aparecido “no se les está cobrando penalizaciones por ‘no show’”. “A pesar de esto la situación en los hoteles es de tranquilidad y estamos operando con mucha normalidad”, añaden.

Riu llegó a México en 1997 y el pasado 9 de diciembre inauguró su último establecimiento, el hotel Riu Ventura, con 700 habitaciones en Cancún. Este año, la cadena tiene previsto estrenar la reforma de tres hoteles más, Riu Jalisco (Riviera Nayarit), Riu Palace Península (Cancún) y Riu Palace México (Playa del Carmen). La empresa, que facturó 4.082 millones de euros en 2025, no desglosa estas cifra por destinos o mercados.

También para Barceló México es un país relevante en su operativa. La cadena mallorquina, que anunció a finales del año pasado la adquisición de dos nuevos hoteles ubicados en Monterrey y Ciudad de México, cuenta con 22 hoteles en el país, de los que 18 son vacacionales y cuatro son urbanos (dos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). "Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores. Seguimos las indicaciones de las autoridades competentes y su recomendación de no salir de las instalaciones de los hoteles hasta que la normalidad esté asegurada", afirman desde la compañía, sin situar qué hoteles son los afectados.

Por su parte, Meliá cuenta con 18 hoteles operativos en el país, de los cuales uno se ubica en Puerto Vallarta. El país supone alrededor del 14% de los ingresos de la compañía de la familia Escarrer, que en 2024 alcanzaron los 2.056 millones de euros. “Tras los recientes incidentes de seguridad registrados en varios estados de México tras la operación federal contra el líder del CJNG, podemos informar que nuestros hoteles no han tenido afectación alguna y continúan operando de forma segura y estable. Seguimos priorizando la seguridad de todos nuestros huéspedes y colaboradores, así como la continuidad del servicio, permaneciendo atentos en todo momento a la evolución de la situación”, afirman desde la primera cadena española.