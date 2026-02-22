Quién es quién en la operación de Indra y Escribano (EM&E)

La integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) saltó a los focos en abril del pasado año, aunque algunos de sus protagonistas afirman que se empezó a cocinar antes de que Marc Murtra saliera de la tecnológica camino de la presidencia de Telefónica en enero. Una operación que conlleva un "conflicto de interés" reconocido por las partes, porque los hermanos Escribano, Ángel y Javier son los vendedores al ser propietarios a partes iguales de EM&E y al mismo tiempo los compradores, puesto que son accionistas del 14,3% de Indra.

Algunos informes de JP Morgan y el Santander apuntan que la compañía industrial madrileña podría alcanzar los 2.000 millones de valoración y la duda es cómo se hace el encaje, puesto que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -principal accionista de Indra con el 28% de las acciones- no ve ahora con buenos ojos una fusión por absorción, ya que podría elevar la participación de los Escribano a porcentajes parejos a los del Estado. El miércoles se celebra un consejo de administración clave donde los protagonistas tomarán una decisión que marcará el devenir de la integración. Pero no será el final, aún se deben auditar las cuentas de Indra y EM&E de 2025 y si la operación sale adelante no concluirá hasta, al menos, el final del segundo trimestre.

Gobierno

Manuel de la Rocha. Secretario de Estado y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno

Manuel de la Rocha, Secretario de Estado y Director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno. / Eloy Alonso

La mano que mece todos los asuntos empresariales del Gobierno de España. Mano derecha de Pedro Sánchez y enlace con las grandes compañías del Ibex 35. Impulsó la operación el pasado año y ahora ha mostrado sus dudas sobre el excesivo poder que pueden asumir los hermanos Escribano si se diera una fusión por absorción entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) frente a la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando “conflicto de interés” y posibles demandas de los accionistas minoritarios a la integración. Sin embargo, este potencial conflicto se conocía desde el principio, Indra ha tratado de blindarse ante posibles denuncias con el asesoramiento de los abogados de Garrigues y con la creación de una comisión creada formada por consejeros independientes que ha pilotado los pormenores de la operación.

Belén Gualda. Presidenta de la SEPI

Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). / EPC

En un segundo plano tras Manuel de la Rocha, Gualda ha cobrado protagonismo en las últimas semanas al telefonear al consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, en el último consejo de administración. El directivo expuso todas las opciones de integración que hay sobre la mesa ahora mismo, sin embargo Gualda llamó a De los Mozos, alertada por algunos vocales presentes en la reunión, para advertirle de que la SEPI no compartía algunas de las alternativas que estaba explicando cómo la fusión por absorción, que es la opción preferida de los hermanos Escribano. La SEPI explicó en un comunicado posterior que el brazo inversor del Estado “tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al Consejo de Administración”. Antes de SEPI presidió los astilleros públicos de Navantia y ha ocupado distintos cargos en la Junta de Andalucía donde coincidió con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La SEPI está adscrita a ese departamento.

Indra

José Vicente de los Mozos. Consejero delegado de Indra

El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, durante una reunión para trabajar en los Programas Especiales de Modernización (PEM), en IFEMA, a 29 de octubre de 2025, en Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press

El ex presidente de Renault España y ex vicepresidente mundial de Renault es la persona que está pilotando el crecimiento inorgánico de la compañía. De los Mozos anunció el pasado año que la cotizada tenía seleccionadas hasta 20 potenciales empresas para integrarlas bajo el perímetro de Indra. El principal objetivo y el que más aristas presenta es, sin duda, Escribano (EM&E). De carácter conciliador, con buena sintonía con el presidente de Indra, Ángel Escribano, y excelentes conexiones políticas al ser el presidente de Ifema, la institución ferial de Madrid que controlan entre la Comunidad, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Fundación Montemadrid. De los Mozos es un convencido de la operación y tiene entre ceja y ceja que Indra se sitúe como uno de los actores principales de la defensa en Europa al mismo nivel que Rheinmetall, Leonardo, Thales o BAE Systems.

Escribano (EM&E)

Ángel Escribano. Presidente de Indra y propietario de EM&E

Ángel Escribano, presidente de Indra. / Gustavo Valiente - Europa Press

El gran protagonista de la operación, al ser presidente de Indra y copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente, Javier Escribano. EM&E, a su vez, cuenta con el 14,3% del capital social de la cotizada. Comprador y al mismo tiempo vendedor en esta operación de consolidación del ‘tractor’ nacional de la defensa. Los últimos rumores apuntaban que el Gobierno llegó a planear su cese al frente de Indra tras una reunión en Moncloa junto a De la Rocha al comienzo de mes, pero él se reafirmó en el cargo y negó esa exigencia. Las acciones de la tecnológica se desplomaron un 8,45% por esas informaciones y desde esas caídas se revaloriza un 5,5% en las últimas sesiones. Quién le conoce de cerca habla de este directivo madrileño como un hombre ambicioso y este carácter lo ha trasladado desde el minuto uno en Indra, que presentará este jueves sus mejores resultados de la historia gracias, en gran medida, al plan de rearme del Gobierno, pero también a contratos internacionales en Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Oriente Medio o Latinoamérica. Se autodescribe como “industrial” para marcar diferencias con su antecesor en el cargo, Marc Murtra, que llegó a ser jefe de gabinete de Joan Clos durante su etapa como Ministro de Industria entre 2006 y 2008.

Javier Escribano. Presidente y propietario de EM&E y consejero dominical de Indra

Javier Escribano, presidente de Escribano M&E, en las instalaciones de su empresa en Alcalá de Henares (Madrid). / José Luis Roca

El hermano menor de Ángel Escribano es la persona que está en contacto con De los Mozos y la persona que negocia en nombre de la empresa familiar su integración en Indra. Ya se ha reunido una vez con el consejero delegado de la tecnológica y, de momento, hay sintonía, pero la última palabra la va a tener el Gobierno a través de SEPI al ser el primer accionista con el 28% de las acciones de Indra. Consejero dominical de la cotizada en representación de EM&E, no participa como su hermano Ángel en las reuniones del consejo de administración de Indra donde se habla de la operación. Hasta ahora, los hermanos han trasladado su voluntad de “escuchar todas las opciones” de integración y seguir siendo los segundos mayores accionistas de la compañía resultante tras la SEPI. Los hermanos son partidarios de una fusión por absorción a través de acciones, algo que no está en los planes del brazo inversor del Estado que prefiere que Indra tome una participación mayoritaria en Escribano (EM&E) y así consolidarla en sus cuentas anuales.

SAPA

Jokin Aperribay, presidente de SAPA y consejero dominical de Indra

Archivo - El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay / @REALSOCIEDAD - Archivo

La compañía vasca cuenta con el 7,94% de las acciones de Indra, ha sido una de las voces más discordantes con la operación y mantiene que votará lo mismo que haga la SEPI. SAPA fabrica la transmisión de los motores de los blindados del Ejército, entre ellos el del 8x8 Dragón que ha sufrido importantes retrasos de entregas al Ministerio de Defensa en los últimos años. Algunas fuentes apuntan que el principal escollo que ha sufrido el modelo, llamado a ser la joya de la corona de las fuerzas armadas, en su desarrollo radica principalmente en los motores. Los roces en el conglomerado Tess Defence, que fabrica el tanque, llevaron a Indra el pasado verano a tomar una participación mayoritaria del 51%, frente al 16,33% restante, cada uno, de Santa Bárbara, SAPA y Escribano (EM&E). Aperribay es también el presidente de la Real Sociedad y controla junto a sus hermanos Ibon y Miren la empresa con sede en Andoáin (Guipúzcoa).

Amber Capital

Joseph Oughourlian, presidente de Amber Capital y de Prisa

El presidente de Prisa y del fondo Amber Capital, Joseph Oughourlian. / EP

El inversor francés, con el 5% de las acciones de la tecnológica, es el gran aliado de los hermanos Escribano en su idea de acometer una fusión por absorción entre Indra y Escribano (EM&E). Firme defensor de convertir a la cotizada en el ‘campeón’ nacional de la defensa y que pueda optar a los grandes contratos europeos de armamento. Este mes vendió cerca de un 2% del capital de Indra con plusvalías que ascienden a 175 millones de euros. Con el actual porcentaje que ostenta Amber Capital podría llegar a perder a su representante, Pablo Jiménez de Parga, en el máximo órgano de gobierno de la compañía participada por el Estado, aunque fuentes consultadas sostienen que es difícil que se materialice. Cabe recordar que Oughourlian es el principal accionista del grupo editorial Prisa con el 29,5% de las acciones, mientras que los hermanos Escribano cuentan con una pequeña participación en la misma compañía a través de su sociedad patrimonial EM&E Investments.

Santa Bárbara

Alejandro Page, director general de Santa Bárbara y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS)

Alejandro Page, director general de Santa Bárbara y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS) / EPC

La cabeza visible de Santa Bárbara está batallando contra la adjudicación de los créditos al 0% de interés por valor de 3.000 millones y el contrato de 7.240 millones que el Gobierno le concedió a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E el pasado año en el marco de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las fuerzas armadas para el desarrollo de los obuses de artillería de ruedas y de cadenas. La filial del gigante estadounidense General Dynamics ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo ya que considera que el proceso se realizó “sin publicidad y sin concurso”. Oesía, Telefónica, EM&E e Indra se han personado para proteger sus adjudicaciones millonarias, ya que el proceso judicial se extiende al resto de los programas prefinanciados por el Ejecutivo.

Noticias relacionadas

Iván Redondo, asesor de Santa Bárbara y ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno

Ivan Redondo, en el Congreso de los Diputados / El Periódico

El ex ‘gurú’ político de Moncloa dirige la comunicación y la estrategia de relaciones públicas de Santa Bárbara a través de su firma Redondo y Asociados. Algunas fuentes le sitúan como el muñidor de la filtración que situaba a Ángel Escribano fuera de Indra y como el artífice del cambio de parecer del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la fusión entre ambas compañías. Desde el pasado otoño, el consultor político ha vuelto a trabajar como asesor externo de Sánchez y sigue teniendo ‘plácet’ para el presidente. Los que le conocen hablan de Redondo como una persona maquiavélica que ha trabajado para gobiernos y líderes de distinto signo como la Junta de Extremadura de José Antonio Monago o el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Es el cerebro tras el lema de campaña de las elecciones locales de 2015 ‘Limpiando Badalona’ en un juego de palabras que alude a la suciedad, pero también contra la inmigración.