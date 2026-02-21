Ya puedes saber si tienes que pagar o no en la Declaración de la Renta 2025: consulta este simulador
Renta WEB Open, un simulador que permite conocer de antemano si la declaración saldrá a pagar o a devolver
La campaña para rendir cuentas con el fisco se acerca y una de las mayores dudas de los contribuyentes es saber cuál será el resultado de su borrador.
Para resolver esta incertidumbre, la Agencia Tributaria mantiene operativa su herramienta Renta WEB Open, un simulador que permite conocer de antemano si la declaración saldrá a pagar o a devolver sin necesidad de esperar a la apertura oficial del plazo de presentación.
¿Qué es Renta WEB Open y cómo funciona?
Renta WEB Open es una versión de la plataforma oficial que funciona exclusivamente como simulador. Su principal ventaja es la facilidad de acceso, ya que no requiere identificación del contribuyente a través de certificado digital o Clave PIN, ni valida el NIF del declarante.
Al entrar, el usuario puede optar por hacer una nueva declaración introduciendo los datos desde cero o, en su lugar, cargar una simulación ya guardada previamente en un fichero con extensión.
Paso a paso para realizar la simulación
Para obtener un resultado preciso, es necesario introducir manualmente todos los datos personales y económicos. A diferencia del borrador oficial, este sistema no vuelca automáticamente tus datos fiscales, por lo que deberás tener a mano tus ingresos, retenciones y posibles deducciones.
1. Datos identificativos
Deberás completar tu información básica y la de tu unidad familiar. Una vez aceptados, el programa te llevará directamente al resumen de resultados.
2. Navegación
Puedes moverte por las distintas secciones de la declaración mediante el botón "Apartados declaración" o pinchando en los números de cada concepto. También incluye un buscador para localizar casillas específicas por número o nombre.
3. Cálculo automático
Si introduces datos en las modalidades individuales, el sistema recalcula automáticamente la declaración conjunta.
4. Validación
Antes de terminar, el botón "Validar" analiza la información introducida para detectar posibles errores o avisos.
Consulta del resultado final
Una vez completados todos los campos, puedes comprobar el balance final en el "Documento de ingreso o devolución" o en el resumen de declaraciones. La herramienta permite incluso generar un PDF con la "Vista previa" de la declaración para que puedas revisarla con calma.
Es fundamental tener en cuenta que Renta WEB Open no permite la presentación de la declaración. Se trata únicamente de una prueba informativa; para realizar el trámite oficial, deberás acceder a los servicios de tramitación de borrador de la Agencia Tributaria cuando comience la campaña.
