Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026

La fecha para el inicio de la campaña de la renta 2026 se acerca. El 8 de febrero, aquellos contribuyentes con ingresos anuales iguales o superiores a los 22.000 euros —o 15.876 euros en el caso de tener dos pagadores— están obligados a presentar su declaración de IRPF a la Agencia Tributaria.

En función de los ingresos declarados, los impuestos ya abonados y las deducciones aplicables en cada caso, la declaración puede salir a pagar o a devolver. Si se han pagado más impuestos de los necesarios, Hacienda devolverá la diferencia al contribuyente; en cambio, si la factura fiscal es superior a lo ingresado, habrá que abonar la cantidad pendiente.

Por todo ello, conviene conocer en detalle todas las deducciones, tanto estatales como autonómicas, que pueden aplicarse en la declaración. Entre las más relevantes, y también menos conocidas, se encuentra la deducción vinculada al seguro de hogar, que permite desgravar más de 1.300 euros en determinados casos.

Quiénes pueden beneficiarse de la deducción del seguro de hogar

Para beneficiarse de esta rebaja fiscal, los propietarios deben cumplir varios requisitos. El principal es haber adquirido la vivienda antes del 1 de enero de 2013, que el seguro del hogar esté vinculado a una hipoteca activa y que el seguro se haya mantenido contratado con la misma entidad desde el inicio del préstamo. Y es que la deducción por seguro del hogar entra dentro de los gastos deducibles por hipoteca.

Además, la cantidad deducible no corresponde al 100% del seguro, sino únicamente a la parte asociada a la hipoteca, que normalmente cubre el valor de la vivienda frente a determinados siniestros.

Otras deducciones relacionadas con vivienda y familia

De este modo, Hacienda mantiene algunos beneficios fiscales relacionados con la vivienda y las cargas familiares, como las deducciones por vivienda habitual o por obras de mejora de la accesibilidad.

Asimismo, en esta campaña continúan vigentes otras deducciones por convivir con ascendientes mayores en la vivienda habitual, que pueden alcanzar hasta 2.500 euros en familias que cuidan de personas mayores de 75 años. En todos los casos, es imprescindible cumplir los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria para poder aplicar estas ventajas fiscales.