Repsol aumentará en un 50% su producción de petróleo en Venezuela en los próximos 12 meses

A principios de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prometió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que triplicaría su producción de petróleo en los próximos tres años si las circunstancias acompañaban. Dicho y hecho. Apenas dos meses después de aquella reunión en la Casa Blanca y tras recibir la licencia de la administración americana para poder operar en el país caribeño, la petrolera española anuncia un aumento del 50% de su producción de petróleo en el país, y del 10% del gas.

"Estamos preparando el proyecto para aumentar la producción de gas en Venezuela a 640 millones de pies cúbicos por día desde los 580 actuales, lo que representa un aumento aproximado del 10%. En cuanto a la producción de petróleo, también restableceremos las operaciones normales (...) Vemos que podríamos aumentar la producción bruta de petróleo en más del 50% en los próximos 12 meses. Tenemos ambición y margen para alcanzar el objetivo de triplicar la producción en tres años, pero lo importante es enfocarnos en el corto plazo", ha explicado Imaz a los analistas durante la presentación de los resultados anuales de la compañía.

Durante 2025 la producción neta media de Repsol en Venezuela fue de 71.300 de barriles equivalentes de petróleo al día (67.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2024), que aumentarían hasta superar los 100.000 en los próximos meses, según el compromiso de Imaz. En conjunto, la producción anual de hidrocarburos (petróleo y gas) en Venezuela de Repsol se elevó a 26 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep), dos millones más que el año anterior, lo que representa el 13% de su producción global. Es el segundo país con mayor producción de hidrocarburos para la compañía; pero lejos del primero, Estados Unidos (67 millones de barriles equivalentes de petróleo).

Imaz también ha afirmado que Repsol se está preparando para "reiniciar" el transporte comercial de petróleo para exportar crudo desde Venezuela a España, Estados Unidos "o cualquier otro destino estable permitido" en el marco de la licencia de actividad expedida por Estados Unidos. Y ha añadido que la petrolera está "preparando un plan" para la empresa estatal, Petróleos de Venezuela. Repsol confía en que el flujo de caja proveniente de la normalización de sus actividades comerciales "financiará este esfuerzo". "Confiamos en que una relación comercial normalizada podrá financiar este enfoque beneficioso para todos, ya que el país obtendrá mayor producción y mayores ingresos por regalías e impuestos", ha explicado.

El directivo ha vuelto a definirse como "optimista" respecto a la situación en Venezuela y a la evolución del "entorno político, social y económico", así como sobre el devenir del sector de hidrocarburos que, a su juicio, "debe desempeñar un papel importante en la estabilización y el crecimiento de la sociedad y el país venezolanos". "Veo que se abre una nueva oportunidad en Venezuela. Vemos margen para iniciar y normalizar nuestras operaciones y nuestra actividad comercial, impulsando el aumento de la producción de petróleo en el país. Repsol está plenamente comprometida con esta vía, que se abrió hace cinco o seis semanas", ha indicado. Imaz ha añadido que la compañía ofrecerá más detalles sobre sus planes en el país en la actualización de su plan estratégico, previsto para el próximo 10 de marzo.

Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y, actualmente, realiza sus actividades a través de sus participaciones en entidades de gas (Cardón IV, donde comparte el 50% del capital con Eni, y Quiriquire Gas, con una participación del 60%) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire, participada en un 40% por Repsol, junto con Corporación Venezolana de Petróleo -56%- y PDVSA Social -4%-, y Petrocarabobo, con un 11%).

Su exposición patrimonial (valor neto contable de los activos expuestos a los riesgos de Venezuela) a 31 de diciembre de 2025 asciendió a 276 millones de euros, frente a los 504 millones de euros de finales del año anterior, e incluye fundamentalmente las cuentas a cobrar con la sociedad estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la financiación otorgada a Petroquiriquire y la inversión en Cardón IV y en Petroquiriquire.

En el análisis de su exposición patrimonial no incluye Repsol la 'nueva' situación tras la obtención de la licencia general la semana pasada porque al tratarse de nuevos permisos y no una recuperación de los anteriores se mantienen las hipótesis utilizadas al cierre del ejercicio. "En el ejercicio 2025 la situación económica del país sigue afectada por un sistema cambiario regulado, altos niveles de inflación y devaluaciones continuadas de la moneda local", afirma la compañía.