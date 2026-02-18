Silencios expectantes y murmullos divididos: Yolanda Díaz y el fundador de Glovo debaten cara a cara sobre la 'ley Rider' y la regulación

El silencio en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes no era incómodo. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este miércoles en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) con motivo de su cara a cara con Sacha Michaud, fundador de la compañía de repartos Glovo, una figura que sigue en la trinchera del escrutinio judicial. Y los asistentes, entre los que se encontraban una decena de directivos de líderes del Ibex como el Banco Sabadell o Telefónica, o de gigantes tecnológicos como Google o Amazon, han llegado con una expectativa silenciosa. Para Michaud, esta entrega de Diálogos (Im)posibles organizado por EL PERIÓDICO-Prensa Ibérica y la consultora beBartlet ha llegado con sus propios desafíos. En los últimos años, el emprendedor ha estado asociado con un debate abierto sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales. Además, el departamento que dirige Díaz impulsó la 'ley Rider' hace más de cuatro años, un giro en la normativa laboral europea que obligó a las empresas de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats y otros, a reconocer los derechos de sus repartidores, más conocidos bajo el apodo riders.

Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, marcó el tono del diálogo desde el inicio: el objetivo era "quitar el paréntesis" y discutir lo incómodo más allá de lo que cabe en un tuit. La ministra ha sido contundente, pero con buena disposición: "No me he rendido en mi vida en ninguna negociación". El directivo británico-canadiense de Glovo también ha dejado atrás las barreras, ha reconocido inmediatamente la victoria de Díaz con la 'ley Rider' y que, gracias a la regulación y las nuevas reglas del juego, "el Glovo de hoy en día es muy diferente al de sus inicios". Más allá de poner el foco en Glovo, la máxima responsable del Ministerio de Trabajo se ha centrado en cargar contra los gigantes tecnológicos en el otro punto del Atlántico, haciendo referencia a los Siete Magníficos, los famosos del parqué de Nueva York. "Lo que no puede ser es que unos pequeños tres gigantes norteamericanas puedan poner en jaque a las empresas europeas", ha manifestado. Y lo ha hecho en un acto que ha contado con la presencia de directivos de Microsoft, Amazon, Google o Meta.

La pregunta lanzada por Gabriel Ubieto, redactor de economía de EL PERIÓDICO, ha sido sin duda la que provocó más murmullos y susurros entre la multitud de asistentes. En contestación a la incógnita sobre si un exceso de regulación en España podría acabar con la posible irrupción de gigantes tecnológicos en el país, Díaz ha sido firme: "Yo creo que este debate no es real, Gabriel. Y todas las excusas se centran en sí regulamos mucho o ponemos trabas, pero lo que hacemos es establecer las reglas de juego. La regulación no es un obstáculo, muy al contrario". Estas declaraciones de la ministra han provocado conversaciones entre varios de los espectadores, cuya percepción de sus comentarios parecían dividirse según las coordenadas políticas de cada asistente.

Entre los asistentes de este debate también han asistido Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado del Ministerio de Trabajo; Gemma Martínez, directora adjunta de EL PERIÓDICO; Ferran Boiza, también director adjunto; Celia Ferrero Romero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA); o Gonzalo Conde, jefe de política pública y sociedad civil de Telefónica. El evento también contó con la asistencia de Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth, la operadora de la Bolsa, además de varios altos cargos de compañías como ING España y Portugal o SEAT.

Además, otro tema en el foco ha sido la guerra comercial y los malestares entre Europa y Estados Unidos. Díaz ha aprovechado la oportunidad para cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante su comparecencia y la llamada ofensiva norteamericana. "Cualquiera que lea los órdenes que dicta Trump, lo tiene claro. El sí sabe de la potencial que tiene Europa y nosotros tenemos que ir en la dirección adversa. Europa tiene que despertar o perderá el tren". Este tema unió casi de forma unánime a los asistentes, de las que algunos asintieron con la cabeza en señal de aprobación.

En las últimas semanas, Glovo se ha visto bajo más presión por parte de las autoridades, aunque Michaud ha tomado la oportunidad de agradecer la labor del Ministerio. "Hacen mi compañía una mejor compañía. Si me adapto a España, realmente puedo operar en cualquier mercado", ha ironizado el fundador de Glovo con un tono seco y alegre. El comentario del directivo fue recibido con risas de alivio por parte de las decenas de oyentes.