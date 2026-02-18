Puig supera los 5.000 millones de ingresos en 2025, un comedido 5,3% más que el año anterior

Empezó el año augurando un crecimiento de entre el 6% o, como mucho, el 8% en 2025. Llegó a mitad del ejercicio con ciertas dudas de poder ir más allá del 6% porque la ralentización de la industria de las fragancias (el negocio más importante para ellos) estaba siendo más acusada de lo previsto. Sin embargo, finalmente Puig supera el año más o menos airoso: el grupo de perfumería, cosmética y maquillaje difunde este miércoles que ha crecido un 7,8% en 2025, hasta superar los 5.000 millones de euros de ingresos.

En realidad, este porcentaje responde a una comparativa exacta respecto al año anterior. Es decir, si Puig no hubiese cambiado ni un poquito su actividad o red de tiendas, o si las divisas se hubiesen mantenido estáticas, la compañía hubiese crecido ese 7,8%. Es el porcentaje al que se agarran, porque es en el que más se fija el mercado, de ahí que Marc Puig, presidente y consejero delegado de Puig, empiece su carta en la Memoria anual hablando de 2025 como "un año decisivo" en el que se han "alcanzado todos los compromisos adquiridos hace un año, a pesar del volátil entorno macroeconómico".

Sin embargo, en términos reales, esos 5.042 millones de euros que ha facturado Puig en 2025 son un comedido 5,3% más que en 2024, cuando se crecía algo más del 11%. Los resultados pormenorizados confirman que la razón es la ralentización del negocio de las fragancias, que crece, en términos reales, menos de un 4%. En cambio, el del maquillaje y cuidado de la piel, se comporta mucho mejor, con un incremento real de las ventas del 10,7% y del 7,3%, respectivamente. La cuestión es que aún son fuentes de ingresos discretas para Puig: sin con los perfumes facturan 3.600 millones de euros, con el maquillaje se quedan sobre los 840 millones de euros y con las cremas, sobre los 550 millones.

Por otro lado, la compañía sí dispara sus ganancias casi un 12%, al registrar unos beneficios de 594 millones de euros. "Esta mejora refleja principalmente la ausencia de partidas no recurrentes relacionadas con la Oferta Pública [la salida a bolsa] que afectaron negativamente al beneficio neto reportado de 2024", argumenta el grupo en la nota de resultados.

Habrá que ver, en este sentido, como reacciona el mercado a estos resultados. Puig es una empresa cotizada desde 2024, aunque su periplo bursátil le está dando más quebraderos de cabeza que satisfacciones. De entrada, el precio de su acción lleva casi desde el principio instalada a un nivel mucho más bajo del que se marcó la compañía en origen: a cierre de la sesión de ayer estaba sobre los 16 euros, casi 10 euros menos que los 24 euros de los primeros días.

La tendencia es de subida, desde el suelo de 13,39 euros por acción que tocaron en octubre del año pasado por culpa de las malas proyecciones que se hacían sobre el mercado de las fragancias. Puig está tratando de diversificar su negocio y sus áreas de cosmética y maquillaje crecen considerablemente, pero el de los perfumes sigue siendo su gran fuente de ingresos, de ahí que los analistas recomendaran prudencia si este sector vivía complicaciones.