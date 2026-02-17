El Ibex 35 abre ligeramente a la baja pero no renuncia a conquistar los 17.900 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una bajada del 0,08%, lo que le ha llevado a alejarse de la cota psicológica de los 17.900 enteros al situarse en los 17.833 puntos a las 9.00 horas.

No obstante, minutos después del arranque bursátil, el Ibex 35 subía un 0,22% y acariciaba de nuevo los 17.900 puntos al colocarse en los 17.888 puntos.

Los inversores contarán este martes con la referencia de Wall Street, que volverá a abrir después de que el lunes cerrara por festivo.

En el plano empresarial español, Enagás ha superado los objetivos marcados para el ejercicio, ya que obtuvo un beneficio neto de 339,1 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 299,3 millones de euros en el año anterior, en el que se vio lastrado por las minusvalías de la venta de su participación en la estadounidense Tallgrass Energy.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Aena celebrará este martes una sesión extraordinaria para debatir y eventualmente aprobar el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III). Este plan estratégico para el periodo 2027-2031 contempla una inversión récord de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas para la ampliación y modernización de la red.

En el terreno 'macro', el Consejo de Ministros aprobará hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Enagás (-1,56%), ACS (-1,17%) y Amadeus (-0,94%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Indra (+0,95%) y Cellnex (+0,91%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París subía un 0,1% y Londres un 0,27%, mientras que Fráncfort y Milán bajaban un 0,14% y un 0,11%, respectivamente.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 0,87%, hasta los 68,05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 0,46%, hasta los 63,07 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1831 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,175%.