¿Sabías que Hacienda puede devolverte hasta 300 euros por ir al gimnasio? Guía fiscal para ahorrar en la Renta 2025

Ir al gimnasio no solo mejora la salud, también puede aliviar la factura fiscal. Algunos contribuyentes podrán aplicarse en la declaración de la Renta una deducción de hasta 300 euros en el IRPF por gastos vinculados a la práctica deportiva. Eso sí, el beneficio no es general en toda España y depende de la comunidad autónoma de residencia.

A menos de dos meses de campaña de la Renta 2025, conviene revisar si se cumplen los requisitos para aplicar esta deducción fiscal, ya que puede suponer un ahorro relevante en la cuota a pagar o un mayor importe a devolver.

En qué comunidades puedes deducirte el gimnasio

La clave está en que se trata de deducciones autonómicas, no estatales. Es decir, cada comunidad regula sus propios incentivos fiscales en el tramo autonómico del IRPF.

Actualmente, una de las más destacadas es La Rioja, que permite aplicar una deducción por gastos destinados al fomento del ejercicio físico y la práctica deportiva, con un límite máximo de hasta 300 euros. Incluye cuotas de gimnasios y otros servicios vinculados a la actividad física, siempre que estén debidamente justificados.

También la Comunidad Valenciana contempla una deducción por gastos asociados a la práctica de actividades saludables, aunque con un límite inferior (hasta 150 euros con carácter general) y condicionada a determinados límites de renta. En algunos casos (mayores de edad avanzada o personas con discapacidad), el porcentaje aplicable puede ser superior.

Además, como ya adelantó El Periódico, Andalucía se convertirá en la tercera comunidad autónoma que premiará con una bonificación fiscal a quien sea socio de un gimnasio o un club deportivo, como tiene planeado incluir en sus presupuestos de 2026, donde incluirán una deducción del 15% sobre el gasto deportivo.

Requisitos clave para no perder la deducción

Para poder aplicarla en la declaración es imprescindible:

Disponer de factura nominativa emitida por el gimnasio o centro deportivo.

emitida por el gimnasio o centro deportivo. Que el pago se haya realizado por medios bancarios (tarjeta, transferencia, domiciliación).

(tarjeta, transferencia, domiciliación). Cumplir los límites de base imponible establecidos por cada comunidad.

Además, la deducción debe consignarse correctamente en el apartado correspondiente de las deducciones autonómicas en Renta Web.

Un ahorro que muchos pasan por alto

En términos prácticos, un contribuyente que haya pagado 1.000 euros en cuotas anuales y resida en una comunidad con deducción del 30% podría recuperar hasta el tope fijado por la norma.

En un contexto de inflación por encima del 2% y de presión fiscal, estas deducciones 'silenciosas' pueden marcar la diferencia. Por eso, antes de confirmar el borrador, conviene revisar el tramo autonómico del IRPF. Hacienda puede premiar tu constancia en el gimnasio con hasta 300 euros de ahorro.