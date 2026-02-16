El campo andaluz exige un "calendario claro" contra el temporal: de las ayudas directas a la reducción de peonadas

El campo andaluz va a tardar en recuperarse de los destrozos provocados por el río atmosférico que ha castigado a la comunidad en las últimas semanas. Cosechas perdidas al completo, frutos sin recoger que se pudren en el suelo, parcelas anegadas que se tardará en igualar tras la entrada del agua, invernaderos rotos...

Hasta el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconocía la pasada semana en su visita a Andalucía que los daños son más importantes "de los que en un primer momento se pensaba" por el temporal.

Muchos cultivos afectados

Planas constata que la mayoría de los cultivos -desde los frutos rojos a los cítricos, desde el olivar a los subtropicales- se han visto afectados por el desastre que han traído las lluvias, tan anheladas por los agricultores en los últimos años, marcados por la sequía. Esta temporada, el regadío no sufrirá a partir de la primavera, pero muchos agricultores están preocupados por cómo levantar lo ya perdido.

Las organizaciones del sector se han reunido la pasada semana con las administraciones, tanto con el ministro, como con su homólogo en la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, para reclamar medidas que ayuden a contrarrestar los efectos de las borrascas.

"Necesitamos un calendario concreto"

“Entendemos la dificultad porque todavía se están evaluando los daños, pero necesitamos contar pronto con un paquete presupuestario concreto que nos permita saber hasta dónde podemos llegar”, ha asegurado Juan Luis Ávila, secretario general COAG Andalucía. En este sentido, ha exigido "un calendario claro que aporte certidumbre al sector sobre los plazos de resolución y cobro de las ayudas".

En la reunión, las dos administraciones, central y autonómica, anunciaron un plan de choque conjunto para paliar los efectos del temporal. Esta hoja de ruta incluye ayudas directas, inversiones de emergencia, flexibilización de trámites, líneas de financiación y análisis de las coberturas de los seguros.

Menos peonadas para cobrar el subsidio

Una de las medidas que ha reclamado el sector es tener en cuenta el tema de las peonadas. Según ha avanzado la Cadena SER, el Gobierno reducirá de 35 a cinco el número de jornadas reales exigidas para poder percibir esa prestación, en el caso de que hayan sido receptores de dicho subsidio el año anterior. Además, serán necesarias un mínimo de 15 peonadas para acceder a este subsidio en el caso de que no hubieran sido receptores de la renta agraria en el año inmediatamente anterior.

Esta medida se aprobará dentro de un Real Decreto-ley que aprobará este martes en el Consejo de Ministros y que contempla una serie de medidas destinadas a paliar los efectos de los sucesivos temporales. La reducción en el número de peonadas se aplicará a las solicitudes presentadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Medidas pactadas en la hoja de ruta

Las administraciones ultiman su primer paquete de actuaciones consensuadas con las organizaciones agrarias. En primer lugar, se van a articular convocatorias de ayudas directas de emergencia por parte de Gobierno y Junta que sean complementarias y que lleguen a los agricultores más afectados.

En segundo lugar, un plan de choque de inversiones de emergencia para los caminos rurales, infraestructuras viarias, caminos rurales o sistemas de regadíos que se han visto destrozados por las borrascas.

En tercer lugar, el Ministerio está analizando la cobertura de los seguros de los distintos cultivos afectados a través de Agroseguro debido a que hay “franquicias muy importantes”.

En cuarto lugar, hay acuerdo ya en una flexibilización de todos los trámites de convocatorias y procedimientos de justificación especialmente los relacionados con la PAC.

Como eje complementario, el Ministerio está avanzando en la búsqueda de mecanismos de facilidades en la financiación para los agricultores que necesiten acudir a préstamos o líneas debido a los efectos de las ocho borrascas para inversiones o para sostener sus modelos de negocio.

Junto a esto, tal y como subrayan las principales entidades agrarias figura una estrategia a largo plazo para la recuperación del sector y para hacer frente a situaciones complejas que se pueden producir como el hecho de que contingentes de trabajadores que suelen venir desde otros países, especialmente para los frutos rojos, puedan desistir ante la situación existente.