Mercadona ya vende el 20% de los alimentos consumidos en España, más que los que sirven bares y restaurantes

El año 2025 ha confirmado, ahora sí, de manera clara, la tendencia de los españoles a comer cada vez más en casa, algo que era más propio de países del norte de Europa y no se relacionaba hasta ahora con la cultura mediterránea. Los presupuestos de los hogares se concentraron el año pasado en el consumo dentro del hogar en detrimento de otros gastos como la hostelería o la moda, según ha constatado el informe anual que este jueves ha presentado la consultora Worldpanel by Numerator (antes, Kantar). Entre otras conclusiones, el estudio destaca que, fruto de este nuevo hábito, la cadena valenciana Mercadona, que no deja de ampliar su oferta de platos preparados, ya vende un 19,7% de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de los bares y cafeterías, que tienen una cuota del 11,2% y de los restaurantes, que sirven un 8,6% del total de comida consumida.

CUOTA DE VALOR EN ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMIDOS

El análisis señala también que, gracias a ese crecimiento propiciado por el formato 'listo para llevar', pero también por su potente sección de bollería y por la nueva apuesta por el pescado fresco ya envasado, Mercadona alcanzó en 2025 su récord de cuota de mercado en un cierre de año, que Worldpanel sitúa en el 27%. "También han marcado un máximo histórico otras dos cadenas de las llamadas de circuito corto: Lidl y Aldi, con incrementos que les han situado en el 6,9% y el 2%, respectivamente", ha destacado Bernardo Rodilla, director del área de negocio Retail en la consultora.

RÁKING DE CADENAS DE SUPERMERCADOS POR VALOR VENDIDO

Ambas cadenas han tenido un crecimiento muy superior a Carrefour, por ejemplo, "que gana clientes en sus tiendas de proximidad, pero que no compensa los que pierde en los hipermercados", ha puntualizado Rodilla. La compañía de matriz francesa volvió a perder terreno, con hasta 0,7 puntos porcentuales menos de cuota, aunque sigue como segunda del ránking, con una cuota del 9%.

En un contexto en que la llamada marca de distribución o marca blanca alcanza ya el 45,6% de las compras realizadas (lo que implica un aumento de 1,7 puntos respecto a 2024), la cadena española DIA, con un 3,8% de cuota, se consolida como referencia en la proximidad. "La cadena, en su senda de recuperación, está consolidando su marca propia, las ofertas y promociones y la tarjeta de fidelización", ha subrayado el directivo de Worldpanel.

"Mención aparte merece Consum, que se consolida como el segundo distribuidor del arco mediterráneo, con un 10,1% de cuota y una fuerte implantación en Comunidad Valenciana y Catalunya, uno de sus grandes focos de expansión en forma de mancha de aceite", ha agregado.

Compras en distintas tiendas en un mismo día

Otra de las conclusiones que arroja el ejercicio de 2025 es que también se está replanteando la relación entre el consumidor y el distribuidor. "El comprador ya no está supeditado a una sola cadena, sino que percibe un 'lineal infinito' que abarca todas aquellas tiendas donde compra. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez visita más cadenas, una media de seis enseñas al año, y el 32,8% de las cestas se han hecho en un contexto de compras múltiples en el mismo día en diferentes tiendas", ha destacado Rodilla.

Al distribuirse el presupuesto entre más cadenas, las cestas se fragmentan, y "eso lo están aprovechando cadenas como Primaprix, que llega al 18,5% de hogares, mientras que otros emergentes como Action o Costco ya alcanzan o superan una penetración del 5% de hogares", ha concluido el experto.