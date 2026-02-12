Blackstone y EQT adquieren Urbaser por 5.600 millones e irrumpen en el negocio de residuos

Urbaser cambia de manos. El consorcio de infraestructuras formado por Blackstone y EQT han irrumpido en la compañía de residuos Urbaser, hasta ahora en manos de Platinum Equity, por un importe estimado de 5.600 millones de euros, según han informado las partes compradoras este jueves. EQT y Blackstone poseerán cada una el 50% de Urbaser y han avanzado que gestionaran de forma conjunta la empresa, aunque la operación aún está sujeta a varias aprobaciones regulatorias. Esta operación, que fue bautizada como el Proyecto Sun, podría convertirse en la mayor operación de capital riesgo en el país desde la venta de Cepsa, hoy bajo la marca Moeve.

El consejero delegado de Urbaser, Fernando Abril-Martorell, ha declarado que el grupo afronta "con ilusión esta nueva etapa para seguir ofreciendo soluciones líderes a nuestros clientes y acelerar nuestra trayectoria de inversión y crecimiento, trabajando estrechamente con EQT y Blackstone como socios estratégicos".

La adquisición llega después de más de un año de conversaciones. El negocio de Urbaser originó hace tres décadas en la rama medioambiental de ACS hasta que fue vendida al conglomerado chino CNTY por un importe de 1.114 millones de euros, hasta quedar en manos de Platinum Equity en 2021. Platinum Equity, con sede en Beverly Hills (California) vendió varias divisiones de Urbaser en 2025, tras una refinanciación, emitió un pago de dividendo extraordinario por 2.000 millones de euros.

Adam Kuhnley, codirector de inversiones europeas de Blackstone Infrastructure, ha acogido la adquisición. "Como plataforma líder en España en gestión de residuos y servicios medioambientales, Urbaser es conocida por su experiencia técnica, sus décadas de trayectoria y sus relaciones duraderas con los clientes", ha manifestado. "Estamos muy contentos de asociarnos con la dirección y EQT para apoyar la próxima fase de crecimiento de la empresa, que aprovecha la fuerte demanda de una mayor eficiencia en uso de los recursos".

La última operación a esta escala fue en 2019, tras la entrada de Carlyle Group el 37% de Cepsa (Moeve) en 2019 por 12.000 millones de euros.