ERE
La antigua Titan Lux despide a 120 trabajadores de su fábrica de Barcelona: “Tienen beneficios astronómicos y se llevan las pinturas a Polonia”
Los trabajadores denuncian una represalia sindical y convocan varios días de huelga para tratar de frenar el despido colectivo
Los trabajadores del fabricante de pinturas Akzo Nobel, la antigua Titan Lux, han denunciado que la compañía pretende despedir a 120 trabajadores de su planta en El Prat para llevarse las producciones a Polonia y así ahorrarse salarios.
La plantilla afectada critica que la compañía no recurre a esta medida para salir de una situación de pérdidas, sino que solo pretende ampliar sus "beneficios astronómicos" y que se vale de los mismos para ejecutar una represalia sindical, tras rechazar los trabajadores de El Prat recortes salariales que sí han prosperado en otras plantas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los 'caballeros' zamoranos de la miel de brezo conquistan París
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- El Supremo revisa la trama que usó Benavente como punto de envío de cannabis a Europa
- La seguridad en los desembalses ante las grandes avenidas de agua tiene un referente en Zamora: laboratorio a pie de presa
- Recuperan 11.000 latas de atún ocultas en un camión robado en Zamora
- Plan para los sábados: cata y música en directo en el Mercado de Abastos de Zamora
- Las otras crecidas históricas del río Duero en Zamora
- El Gobierno de España declara Zamora zona catastrófica por las borrascas Leonardo y Marta