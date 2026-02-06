Ana Torrens asume la presidencia de Deloitte tras el paso al lado de Héctor Flórez

Ana Torrens, hasta ahora socia responsable de auditoría y garantía de Deloitte, ha sido elegida por los socios de la firma líder de servicios profesionales en España para ejercer la presidencia de Deloitte España a partir del 1 de junio, fecha en la que concluye el mandato del actual presidente, Héctor Flórez. Flórez, que ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro años, anunció el pasado mes de noviembre su decisión de no presentarse a la reelección por motivos familiares.

El nombramiento de Torrens como nueva presidenta de Deloitte España ha sido aprobado este viernes por los socios de la compañía en la votación que se ha celebrado durante la asamblea societaria. “Asumo la presidencia con responsabilidad y compromiso, con la voluntad de dar continuidad a una estrategia sólida y ganadora, seguir impulsando el crecimiento de Deloitte y fortalecer nuestra propuesta de valor para los clientes, así como nuestra apuesta decidida por el talento y una cultura centrada en las personas”, ha señalado Torrens.

Torrens cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional en Deloitte. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Abad Oliva CEU de Barcelona, ha desempeñado diversas responsabilidades de liderazgo durante su carrera. Desde 2021 lidera el área de auditoría y garantía y es miembro tanto del Comité Ejecutivo de Deloitte España como del Comité Ejecutivo global de auditoría y garantía. Torrens es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y, en el ámbito académico, ha ejercido como profesora en ESADE.

“Ana es una líder con un profundo conocimiento de la Firma. Su firme compromiso con la excelencia, su humildad y su estilo de liderazgo humano e integrador constituyen una sólida garantía de futuro para Deloitte”, destaca Héctor Flórez.

Crecimiento del negocio

Desde Deloitte destacan que Flórez, en los cuatro años de su presidencia, ha promovido tres grandes ejes de transformación: "el impulso de la especialización y de la integración de capacidades entre negocios para dar respuesta a los retos y problemas de negocio más relevantes de los clientes, la priorización de la agenda de talento y una transformación cultural que sitúa el propósito en el centro de la toma de decisiones".

En los tres primeros años de su mandato, Deloitte ha pasado de facturar 975 millones a superar los 1.288 millones en el último ejercicio fiscal, cerrado a 31 de mayo de 2025. En este periodo, ha sido la firma de la organización a nivel mundial que más ha crecido, una de las más rentables y la que más ha reducido la rotación de sus profesionales, con una mejora de 13 puntos porcentuales en los últimos tres años, lo que la sitúa como uno de los países con menor rotación de toda la red global.

El año pasado, Deloitte contrató a 3.335 nuevos profesionales y se nombraron 42 nuevos socios, de los que 39 fueron de promoción interna. En 2025 se recibieron alrededor de 204.500 solicitudes de empleo, apuntan desde la firma.