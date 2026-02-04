Telefónica digitaliza la logística interna del grupo alimenticio Gallo y la habilita en el uso de IA

Telefónica ha diseñado y desplegado un proyecto piloto de modernización tecnológica en la planta industrial de Grupo Gallo, conocido por las Pastas Gallo, en El Carpio (Córdoba), con el objetivo de evolucionar su logística interna mediante una arquitectura digital escalable, habilitada para el uso de la IA y preparada para los retos de la Industria 4.0. Así lo ha detallado la compañía presidida por Marc Murtra en un comunicado, en el que informa de que el proyecto se ha centrado "en la actualización integral de los sistemas de gestión interna y final de línea de la planta".

Telefónica Tech, a través de su empresa Geprom, ha incorporado en la planta de Grupo Gallo siete vehículos autoguiados (AGVs) más flexibles y eficientes y ha implantado una nueva plataforma de gestión de flotas basada en tecnología de Siemens que permite una gestión centralizada, flexible y multimarca de dichos vehículos. Esta solución no solo optimiza la operativa actual, sino que deja preparada la instalación para cualquier crecimiento en el futuro, como la incorporación de nuevos vehículos, distintos fabricantes o funcionalidades avanzadas.

El proyecto ha incluido también la modernización de catorce estaciones de paletizado de final de línea, con la actualización de la electrónica, los PLCs (dispositivos electrónicos que controlan máquinas y procesos) y la programación de los robots industriales, así como la renovación de la red industrial de la planta. Esta evolución tecnológica refuerza la fiabilidad operativa, la seguridad de los procesos y la sostenibilidad de la logística interna de Grupo Gallo.

Gracias a esta modernización, esta planta de Grupo Gallo cuenta ahora con una flota de siete AGVs preparados para automatizar el flujo de palets y adaptarse a las necesidades actuales y futuras del entorno industrial, así como con una plataforma digital que sienta las bases para la incorporación progresiva de soluciones propias de la Industria 4.0, como la simulación de escenarios, la analítica de datos, la posibilidad de desarrollar gemelos digitales o el uso de herramientas de inteligencia artificial. Además, este proyecto piloto establece un modelo replicable para otras plantas de la compañía, que podrán beneficiarse de la misma digitalización y preparación tecnológica en el futuro.

“Este proyecto es un gran paso en la evolución de nuestras operaciones en planta hacia un modelo más conectado, flexible y preparado para la Industria 4.0. La colaboración con Telefónica Tech nos permite integrar tecnología avanzada y sentar las bases para futuros desarrollos, reforzando nuestra eficiencia operativa y nuestro liderazgo industrial.”, explica Óscar Caballero, CIO de Grupo Gallo.

Darío Cesena, CEO de Geprom part of Telefónica Tech, asegura: “La confianza de Grupo Gallo ha sido clave para impulsar la digitalización de su logística interna. Este proyecto piloto no solo ha optimizado la planta, sino que nos abre la oportunidad de implementar esta misma solución en otras instalaciones, estableciendo un modelo de innovación y eficiencia garantizando continuidad operativa y el crecimiento futuro”.