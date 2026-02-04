Telefónica acepta 4.772 salidas y veta 352 en los ERE de sus grandes filiales en España

Telefónica avanza en los detalles para ejecutar el recorte de plantilla en España pactado con los sindicatos. La dirección de la teleco ha aceptado un total de 4.772 salidas de trabajadores y ha vetado otras 352 solicitudes en los ERE de sus tres grandes filiales en el mercado español, según confirman fuentes sindicales tras una reunión de seguimiento del proceso con la compañía. Es en estas tres sociedades -Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- en las que se concentra el grueso del despido colectivo emprendido en la corporación.

Telefónica pactó con los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico una horquilla de despidos entre un mínimo 3.765 y un máximo de 5.040 para las tres principales filiales españolas, Telefónica España, Móviles y Soluciones. La compañía ha recibido un total de 5.124 solicitudes de empleados dispuestos a salir, pero sólo en Telefónica España se superaba el tope de salidas con peticiones de bajas voluntarias, mientras que en Móviles y Soluciones no se llegaba al cupo pactado.

El grupo ha rechazado esas 352 peticiones de empleados dispuestos a marcharse porque el aluvión de solicitudes excedía el cupo máximo de salidas pactado con los sindicatos y porque en algunos casos se superaba el umbral del 35% en áreas críticas no excedentarias de la compañía.

La mayoría de estas salidas de las tres grandes filiales se ejecutarán formalmente entre marzo y junio de 2027, aunque algunas bajas se pueden ir postergando durante todo el proceso de despido colectivo, previsto hasta 2028, informa Efe. En paralelo, Telefónica ha trasladado a los sindicatos su intención de contratar 478 personas en los próximos tres años, el equivalente al 10 % de los despidos.

En concreto, la teleco ha cubierto el máximo de bajas previstas en Telefónica España, con 3.649 salidas aceptadas y 306 rechazadas (tras recibir un total de 3.955 adscripciones); en Telefónica Móviles ha aceptado 960 bajas y ha vetado 30, a pesar de que el cupo máximo era de 1.124 despidos y recibió un total de 990 adhesiones; y en Telefónica Soluciones ha aceptado 163 y vetado 16 salidas, cuando el tope máximo era de 267 salidas y se recibieron 179 peticiones, según la información detallada que ha facilitado la compañía a los sindicatos.

Despidos forzosos

Este miércoles se ha celebrado la reunión de seguimiento entre dirección y sindicatos para las tres principales filiales, adscritas al denominado convenio de empresas vinculadas (CEV). Pero Telefónica ha aplicado ERE en otras cuatro sociedades más. Para tres de esas cuatro unidades de la compañía, la reunión de la comisión de seguimiento se celebrará el día 9. Se trata de Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Telefónica Global Solutions, en las que se han presentado menos peticiones que el recorte previsto por el grupo. En paralelo, el plazo de adhesión voluntaria para Movistar+, la filial de televisión del grupo, aún no ha expirado y acabará el 6 de febrero. En el caso de Movistar+ el número bajas pactadas asciende a 175, más de un 20% de la plantilla de la filial.

Un total de 416 empleados han solicitado la adhesión voluntaria en estas Telefónica SA, Innovación Digital y Global Solutions, poco más del 70% de las 585 bajas previstas en el acuerdo entre compañía y sindicatos. La teleco puede recurrir a los despidos forzosos para cubrir las 169 salidas no cubiertas con salidas voluntarias. Los sindicatos ha solicitado a Telefónica que sólo ejecute las salidas voluntarias.

Una 'factura' de 2.500 millones

Telefónica aplicará siete expedientes de regulación de empleo (ERE) en diferentes sociedades y pactó con los sindicatos un número mínimo de 4.525 despidos y un máximo de 5.800 salidas. En cualquier caso, la compañía calculaba que finalmente saldrán cerca de 5.500 empleados, según las estimaciones que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Durante el mes de negociaciones entre compañía y sindicatos la cifra de afectados se rebajó sustancialmente en relación con las 6.088 bajas planteadas inicialmente. Las salidas se concentrarán preferentemente en trabajadores mayores de 55 años y con una antigüedad de al menos entre 13 y 15 años en función de la filial del grupo, y si no se alcanzara el número mínimo con adhesiones voluntarias podrían producirse despidos forzosos.

La compañía cifra en alrededor de 2.500 millones de euros antes de impuestos el coste que deberá provisionar para financiar las indemnizaciones vinculadas a las bajas. Telefónica cumple su objetivo de cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y poder cargar así en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefería contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

La compensación media para cada trabajador rozará los 455.000 euros -calculada bajo el supuesto de las 5.500 salidas que augura la teleco- lo que supone casi un 20% más que las indemnizaciones que la compañía pactó con los sindicatos hace solo dos años (entonces fueron 380.000 euros de media por cada empleado que salía del grupo, con un coste total para la teleco de 1.300 millones para financiar más de 3.400 bajas).

Las condiciones económicas pactadas ahora son las mismas que hace dos años (con rentas que les paga la compañía hasta que tengan edad de jubilarse), pero la indemnización media será mucho mayor porque los empleados que saldrán con estos ERE son más jóvenes que los afectados por el anterior recorte. En el anterior la mayoría de los empleados que salieron se situaban entre los 60 y los 65 años, y los del recorte de plantilla actual se encuentran en mayor proporción entre los 55 y 60 años de edad.

La estimación de Telefónica es que el recorte de plantilla le generará unos ahorros anuales promedio de gastos directos de cerca de 560 millones de euros a partir de 2028 (500 millones para las tres grandes filiales y Movistar +, y unos 60 millones para las filiales de servicios globales y corporativas). No obstante, la operadora anticipa que los ahorros y el impacto en generación de caja positivo ya se notarán desde 2026, al igual que la captura de los primeros ahorros, ya que la salida de empleados adscritos al ERE se producirá desde el primer trimestre de este año.

Telefónica logró el respaldo unánime de los mayores sindicatos a los términos del recorte de plantilla en España y para la renovación de los convenios colectivos hasta 2030. La dirección de Telefónica, comandada por Marc Murtra, se garantiza así la paz social en un momento clave para el grupo, cuando ha lanzado un nuevo plan estratégico para el próximo lustro con el que pretende disparar el crecimiento y la rentabilidad del grupo y que debe ser la base para participar en la ola de fusiones en el sector europeo de las telecos y hacerlo con un papel activo.