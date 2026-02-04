Los maquinistas mantienen la huelga entre el 9 y 11 de febrero y Transportes vuelve a citar a los sindicatos este jueves

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado por altos cargos de Adif y Renfe, no ha logrado paralizar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario. No obstante, Transportes ha calificado de "positiva" y precisa que se aplaza el diálogo hasta mañana, cuando Puente volverá a reunirse con los sindicatos.

Fuentes de Transportes han explicado que el encuentro "ha discurrido en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálago en los próximos días para poder llegar a un acuerdo que atienda las reivindicaciones del colectivo". Además, señalan que ambas partes "se han emplazado a continuar con las conversaciones".

El rechazo por parte de los sindicatos llega en medio de varias semanas de tensión en el ferrocarril y mientras persisten retrasos en Rodalies. El ministro, junto a varios altos cargos de Adif y Renfe, no ha podido alcanzar un acuerdo con los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) y Semaf, el primer sindicato en convocar la huelga. Así, los tres grupos han convocado una huelga de transporte generalizada entre los días 9, 10 y 11 de febrero. El motivo ha sido la muerte de tres maquinistas en los trágicos siniestros en Adamuz (Córdoba) y en Gélida (Barcelona).

La huelga, que está prevista para la totalidad de las tres jornadas, se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes mientras exigen "garantice la seguridad y la calidad del sistema", según el comunicado del SEMAF. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión que se extiende dentro de toda la red: con Rodalies bajo presión y mientras persisten incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.

En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Aunque el parón amenaza cerrar los servicios previstos de las tres operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo, también paralizará el transporte de mercancías. Entre ellos, Renfe Mercancías y varios operadores logísticos privados, entre ellos, Medway, Captrain, Redalsa, Transervi y Tracción Rail. Los sindicatos exigen "un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema". El paro de movilidad también implicará grandes cambios en los planes de viajeros en todo el país y afectará las líneas de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías.

