Unicaja marca un beneficio récord de 632 millones en 2025 y eleva el dividendo un 29%
Unicaja ha comunicado un alza del 10,32% en su beneficio neto, alcanzando los 632 millones de euros a cierre de 2025, un resultado histórico para la entidad financiera
El banco andaluz, Unicaja, ha logrado cerrar 2025 con un beneficio neto récord de 632 millones de euros, lo que supone un alza del 10,32% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes. El banco también ha reforzado su política de dividendos, con un alza en la remuneración al accionista del 29% tras elevar su 'pay out' del 70%.
El banco ha cerrado así el primer año dentro de un nuevo marco estratégico con resultados por encima de lo previsto que superó los objetivos de margen, rentabilidad, y elevó su remuneración a los accionistas. Este resultado se apoyó en un margen de intereses sólido que se situó en los 1.495 millones de euros, en medio de un contexto financiero de normalización de tipos así como la reducción del coste de los depósitos. Además, también se observó un crecimiento en las comisiones netas, que aumentaron un 2,8% interanual, impulsadas por la comercialización de fondos de inversión y seguros.
(Noticia de última hora, habrá actualización)
