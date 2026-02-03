El Santander logra resultados récord por cuarto año consecutivo al ganar 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más

El Banco Santander ganó en 2025 un total de 14.101 millones de euros, lo que supone un 12% más en comparación con el año anterior, y un nuevo récord histórico para la entidad, acumulando ya cuatro consecutivos. Así se desprende del comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informando de los resultados del ejercicio fiscal. Se trata del mayor beneficio de la historia de la banca española.

Además, la entidad ha informado de que ha alcanzado por primera vez en su historia los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio. Según el análisis de la entidad presidida por Ana Botín, los resultados se apoyan en la evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y las mejoras aplicadas en eficiencia.

Por otra parte, la entidad ha informado también de sus ganancias correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que ascendieron a los 3.764 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2024. Así, el banco encadena ya siete trimestres consecutivos marcando cifras nunca vistas hasta entonces.

El grupo continuó durante 2025 incrementando su rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3%, lo que supone un avance del 0,8% frente al año anterior. Asimismo, el beneficio por acción de la compañía también ha crecido, un 17%, hasta los 0,91 euros por acción. Incluyendo los dividendos en efectivo abonados durante el ejercicio, la entidad calcula que la creación total de valor creció un 14% durante 2025.

"En 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costes y elevamos el beneficio por acción un 17%, al tiempo que mantuvimos una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 13,5%", destacó la presidenta de la entidad, Ana Botín.

Ingresos estables y máximo histórico en ratio de capital

Desgranando las cuentas presentadas, los ingresos totales del banco se situaron en los 62.390 millones de euros, estables desde los 62.211 registrados en 2024, pero con un incremento del 4% en euros constantes. Uno de los principales pilares de este crecimiento han sido los ingresos por comisiones, que han marcado un récord de 13.661 millones de euros, un 5% más.

En cuanto a los costes, la entidad ha informado de que disminuyeron un 1% en euros corrientes, “al aprovechar el grupo sus plataformas y servicios globales compartidos, simplificar su estructura y reforzar la disciplina de costes en todos los negocios y mercados”. Por su parte, la ratio de eficiencia aumentó hasta el 41,2%, lo que supone su mejor nivel en más de 15 años.

Por otro lado, las dotaciones del grupo se mantuvieron estables, con un coste del riesgo del 1,15%, en línea con el objetivo marcado por el grupo. La ratio de morosidad mejoró hasta el 2,91%, lo que implica un descenso de 14 puntos básicos, manteniéndose en niveles históricamente bajos.

La ratio de capital CET1, el principal indicador de solvencia y solidez financiera de un banco, aumentó hasta el 13,5%, un nuevo máximo histórico, y muy por encima de la parte alta del rango operativo del banco (12-13%). En este orden, el banco ha reiterado su compromiso de distribuir "al menos 10.000 millones de euros mediante recompras de acciones con cargo a los resultados de 2025 y 2026, y exceso de capital", incluyendo una recompra de acciones de 5.000 millones aprobada este martes.

Junto con la recompra de acciones de 1.700 millones de euros ya completada con cargo a los resultados del primer semestre de 2025, estas operaciones elevan el total de recompras de acciones anunciadas hasta 6.700 millones de euros.

Prevé crecer a doble dígito en 2026 y 2027

Con estos resultados, la entidad considera cumplidos todos los objetivos que se marcó para 2025. En suma, el grupo afirma continuar avanzando con fuerza en la ejecución de sus prioridades estratégicas, "centradas en desplegar plataformas globales compartidas, simplificar el grupo y potenciar un crecimiento rentable".

Para 2026, el grupo confía en que el crecimiento económico global se mantenga "estable en líneas generales", apoyado "en una moderación de la inflación" así como en "la solidez del empleo en la mayoría de sus principales mercados". En cuanto a los objetivos marcados para 2026 —excluyendo Polonia, TSB y Webster, sus filiales en el extranjero—, el grupo prevé un crecimiento de dígito medio en euros constantes, una disminución de costes, un beneficio mayor, un coste de riesgo estable, una ratio de capital que oscile entre el 12,8 y el 13%.

Además, tras la adquisición del estadounidense Webster Bank por 12.500 millones de dólares, en 2027 el banco también prevé un crecimiento de los ingresos a doble dígito en euros constantes, un apalancamiento operativo positivo, un crecimiento del beneficio del 14-16% en euros constantes y una ratio CET1 superior al 13%. De cara a 2028, prevé un RoTE superior al 20%.