Dos caídas del Centro de Control de Adif paralizan unos minutos el servicio de Rodalies

Dos caídas en menos de una hora de los sistemas del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona han vuelto a paralizar este martes el servicio de Rodalies, aunque los técnicos han podido resolver ambas incidencias en pocos minutos, ha informado el gestor de infraestructuras ferroviarias y Renfe.

Según ha explicado a EFE un portavoz de Adif, la primera incidencia se ha registrado a las 7:10 horas y a las 7:15 ya se estaban recuperando progresivamente los sistemas. A las 7:35 horas se ha dado por resuelta definitivamente. "A las 8:06 horas se ha reproducido una nueva caída de los sistemas del CTC y a las 8:10 horas ya estaba resuelta", aunque "los técnicos siguen analizando las causas 'in situ' para comprobar la disponibilidad del sistema y que no vuelva a caerse", ha añadido el portavoz de Adif.

Renfe ha paralizado en ambos casos los servicios de Rodalies y Media distancia durante el tiempo en que se han producido las incidencias. También ha informado de que los trenes han vuelto a ponerse en marcha al resolverse éstas, si bien ha advertido de que estos problemas causarán demoras en las frecuencias, que irán recuperándose progresivamente. Las incidencias han sido comunicadas a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones y las redes sociales de Adif y Renfe.

El pasado día 26 de enero, dos incidencias en este mismo centro, debido a problemas de un programa informático, sumieron en el caos el servicio ferroviario en Cataluña, lo que provocó el cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.