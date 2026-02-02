Iberdrola y el gigante Norges aceleran su alianza multimillonaria de renovables en España

Iberdrola acelera su alianza multimillonaria con el fondo soberano de Noruega, gestionado por Norges Bank, para disparar su expansión en renovables en España y Portugal. La eléctrica y el gigante financiero, uno de los mayores inversores mundiales, avanzan en su acuerdo estratégico para realizar inversiones conjuntas y alcanzan ya el 60% de sus objetivos de despliegue de plantas verdes.

Iberdrola y Norges se han marcado como objetivo sumar instalaciones renovables conjuntas con una potencia de 2.500 megavatios (MW) en el mercado ibérico y ejecutar inversiones por unos 2.000 millones de euros. La alianza estratégica de ambos gigantes ya alacanza los 1.500 MW de potencia verde, el 60% de la meta marcada. Ambos grupos han incorporado a su acuerdo 646 MW nuevos de solar fotovoltaica, con la aportación de las plantas de Caparacena (330 MW) y Ciudad Rodrigo (316 MW), situadas en Granada y Salamanca, resepctivamente

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán, al igual que en anteriores incorporaciones a su alianza con el fondo soberano noruego, mantendrá una participación mayoritaria del 51% en estos activos. Norges, que es uno de los principales accionistas de la eléctrica española con un 3%, se quedará con la participación minoritaria del 49% restante, para desarrollar una cartera de nuevas plantas fotovoltaicas y de parques eólicos. La eléctrica española controlará y gestionará los activos, prestando servicios de operación y mantenimiento y otros servicios corporativos.

Caparacena y Ciudad Rodrigo ya producen energía limpia para abastecer a más de 800.000 personas al año en las regiones de Granada y Salamanca, y contribuyen a evitar la emisión de 85.000 toneladas de CO2. Ambos grupos prevén aportar a corto plazo a la empresa conjunta, creada en 2023 para acelerar la electrificación, nuevos activos que se encuentran actualmente en fase avanzada de construcción, centrándose inicialmente en la Península Ibérica, pero con potencial de expansión a otras zonas geográficas.

Norges Bank Investment Management, que gestiona el fondo soberano de Noruega, es el mayor accionista individual en los mercados bursátiles mundiales, con casi el 1,4% de las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa y participaciones en más de 8.000 empresas de todo el mundo. De hecho, Norges es también uno de los principales accionistas de Iberdrola desde hace más de ocho años, con una participación cercana al 3%, y se asociado con la eléctrica española para realizar su primera inversión directa en activos renovables en España.

Noticias relacionadas

Iberdrola también ha sellado una alianza histórica con Masdar, el grupo energético del emirato de Abu Dabi, para invertir juntos hasta 15.000 millones de euros en proyectos de energías renovables. Las compañías pretenden desarrollar su acuerdo estratégico en proyectos de eólica marina e hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Ambos grupos ya eran socios en el parque marino Baltic Eagle con una alianza valorada en 1.600 millones y decidieron ampliar sus objetivos, en búsqueda de nuevos proyectos verdes en mercados estratégicos.