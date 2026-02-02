El Gobierno pide a Airbnb o Booking que borren 86.000 anuncios de pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las diferentes plataformas online, entre ellas Airbnb o Booking, el borrado de los anuncios de 86.2 viviendas turísticas y temporales ilegales, bien porque no han solicitado el número de registro necesario o que no lo han obtenido por no cumplir los requisitos. Madrid, Barcelona y Marbella lideran el número de inmuebles ilegales en oferta a nivel local, mientras en el plano autonómico la que más dispone es Andalucía.

Desde el pasado mes de julio, es obligatorio disponer de un código expedido por los Registradores de la Propiedad para poder anunciar un inmueble en arrendamiento turístico o temporal. Este número, que identifica de forma única al piso, solo se obtiene si este cumple con los requisitos autonómicos y locales, tras la aprobación del registro único de alquileres de corta duración que persigue "poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial", explican desde la cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez.

Según apuntan desde el Ministerio de Vivienda, una vez notifican, los distintos portales "deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez". En total, los Registradores han recibido 412.253 solicitudes, el 78% de alquiler turístico y el 22% de arrendamiento de temporada. Aproximadamente el 21% de estas han sido rechazadas, un total de 86.275.

Madrid, Barcelona y Marbella lideran los pisos turísticos ilegales

De acuerdo a la información que ahora hace pública Vivienda y Agenda Urbana, Madrid lidera el listado de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Muy cerca le siguen Barcelona (5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

A nivel autonómico, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, cerca de 22.000. Sin ir más lejos, la provincia de Málaga tiene siete localidades entre las 20 con más peticiones denegadas. Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados. Destaca también la situación en Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726) y Cataluña (13.350).

Consumo ya investiga a los portales

A mediados de enero, el Ministerio de Consumo anunció una investigación a los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios máximos que contemplan los 'topes' de la ley de vivienda. Entonces, portales como Idealista replicaron que la responsabilidad de los anuncios corresponde "al propio anunciante", siendo este el "titular de la información publicada", mientras la plataforma 'online' lleva a cabo únicamente labores de intermediación.