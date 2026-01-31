La plantilla de ArcelorMittal en Asturias teme que el trasvase de actividad a India llegue a la producción, lo que dispararía el impacto en el empleo

El tigre de bengala es el animal nacional de India. Es un felino que intimida. Y atemorizada está la plantilla de ArcelorMittal en Asturias ante los planes de la multinacional siderúrgica para ampliar los traslados de servicios al país asiático.

Representantes de los trabajadores destacaron que las deslocalizaciones de empleos en servicios de apoyo –se evaluará el traslado de unos 400 puestos en Asturias a India dentro de un plan que afecta a 5.600 puestos en 20 países de Europa– también tendrá efectos en las empresas auxiliares que dan respaldo a esos departamentos de finanzas, tecnologías de la información, recursos humanos, compras, nóminas, logística, medio ambiente... Y fuentes del comité europeo apuntaron que la apuesta de la multinacional por India, con fuertes inversiones para ampliar también su producción de acero, y el reciente acuerdo de libre mercado entre la Unión Europea con el país asiático hacen que suenen las alarmas ante una posible trasvase de producción siderúrgica, que aún tendría un mayor impacto en el empleo de la región.

El secretario general de la sección sindical de UGT FICA en ArcelorMittal Gijón, José Ramón Calleja, mostró ayer su oposición "a una segunda fase de deslocalizaciones cuando, a día de hoy, en Asturias, no ha concluido ni siquiera el análisis de la primera fase (que afectaba a entre 130 y 150 puestos)". Además, calificó de "injustificable que en un momento en el que empiezan a aplicarse medidas a nivel europeo para salvaguardar y proteger la industria del acero en Europa, ArcelorMittal apueste por trasladar tareas fuera de España y de la Unión Europea" e indicó que la información trasladada por la empresa ha sido escasa, "lo que genera una gran incertidumbre entre la plantilla y una falta total de transparencia".

Por su parte, el secretario general de CCOO en ArcelorMittal, José Manuel Castro, declaró que su sindicato está "en completo desacuerdo" con los planes de la empresa para ampliar los traslados, por su impacto directo e indirecto en el empleo en Asturias. Apuntó que "esta medida de presuntos ahorros de costes puede tener efectos en las operaciones de la compañía en Asturias, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener al personal de tecnologías de las información aquí que en India". Y además, resaltó los efectos que los traslados de servicios pueden tener en la actividad de empresas auxiliares que trabajan para ArcelorMittal en Asturias, porque si se traslada, por ejemplo, el servicio informático, también se destruiría la actividad de subcontratas de mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, soporte de aplicaciones...

Fuentes del comité europeo de ArcelorMittal apuntaron que la multinacional justifica las deslocalizaciones a India por motivos de eficiencia y ahorro de costes, pero también "por acercar tareas trasversales a grandes centros futuros de producción" y en ese contexto destacaron los planes de inversión que ArcelorMittal tiene en marcha para alcanzar una capacidad de producción de acero en India de 40 millones de toneladas al año.

Esas mismas fuentes resaltaron que los bajos costes de mano de obra en India, los menores requisitos medioambientales y el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y país asiático (que amenazó con no firmarlo si no se eliminaban barreras arancelarias y tasas medioambientales a su acero) pueden facilitar un trasvase de actividad desde las cabeceras siderúrgicas de Europa a India en un momento en el que está en cuestión la continuidad de hornos altos como los de Asturias y buena parte de los planes de descarbonización en la UE están parados a la espera de una respuesta política decidida. "Se corre el riesgo de que los desbastes y la bobina caliente se fabriquen en India y que en Europa la actividad se limite a talleres acabadores", señalaron esas fuentes del comité europeo, que resaltaron el gran impacto que una decisión de ese tipo tendría en el empleo.