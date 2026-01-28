Cesce buscará llegar a 15.000 pymes y asesorar a más de 6.000 cada año

El presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, ha presentado hoy el nuevo Plan Estratégico 2026-2029, aprobado por el Consejo de Administración de la compañía, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Con el lema “Innovar para crecer”, el Plan define los objetivos y líneas de actuación para los próximos años. El nuevo Plan sitúa a las pequeñas y medianas empresas en el centro de su estrategia.

A través de un enfoque alineado con los objetivos de la política económica del país, Cesce ayudará a las empresas para impulsar su crecimiento e internacionalización mediante soluciones financieras más flexibles. “Con este Plan Estratégico reforzamos nuestro papel como socio de referencia para las empresas españolas. Queremos estar aún más cerca de las pymes, ayudarlas a crecer con herramientas útiles y adaptadas, y acompañarlas en la apertura de nuevos mercados con la seguridad y la solvencia que representa Cesce desde hace más de 50 años”, señaló De Ramón-Laca.

Un objetivo ambicioso

En cuanto a los detalles del nuevo plan estratégico, este centra su actividad en acercar el seguro de crédito y las soluciones por Cuenta del Estado para facilitar su crecimiento e internacionalización a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido empresarial español. Con este fin, el Plan fija como objetivo llegar a 15.000 Pymes al final del periodo de ejecución y realizar una labor activa y continuada de divulgación para asesorar hasta 6.000 pymes al año.

La innovación se consolida asimismo como una palanca clave para ampliar el alcance de Cesce a empresas de todos los tamaños y ubicaciones. A ello se suma una apuesta decidida por la divulgación del seguro de crédito como herramienta esencial para garantizar operaciones comerciales, facilitar la financiación y reducir riesgos en mercados nacionales e internacionales.

El Plan también prevé una mayor cercanía al tejido empresarial mediante un mayor despliegue territorial, aprovechando la capilaridad de Cesce en las comunidades autónomas para acercar sus servicios allí donde operan las empresas. Esta estrategia se acompaña de una oferta reforzada de información económica sobre el contexto geopolítico para ayudar a las empresas en su toma de decisiones.

En su actividad por Cuenta Propia, Cesce buscará consolidar su posicionamiento y expandirse en España y en Latinoamérica, donde la penetración del seguro de crédito entre pymes es aún limitada. El Plan proyecta un crecimiento del negocio que permitirá superar los 200 millones de euros en primas adquiridas al final de 2029. Además, Cesce va a seguir impulsando el negocio de las filiales en Latinoamérica para dar servicio en los cinco mercados en los que tiene presencia (Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y México), además de Portugal, a empresas tanto españolas como locales.

Por otra parte, por Cuenta del Estado, Cesce continuará apoyando proyectos de internacionalización, especialmente de pequeñas y medianas empresas, tras un 2025 en el que el volumen de seguro emitido con garantía del Estado se duplicó respecto a años anteriores, superando los 6.000 millones de euros, cifra récord.