La tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Es un hecho. Por primera vez desde la crisis de 2008, la tasa de paro en España se ha situado por debajo del 10%. Así se desprende de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al último trimestre de 2025, entre los meses de octubre y diciembre. Así, la cifra se situó en el 9,93%, la más baja de todo el año tras el 11,45% de paro registrado en el tercer trimestre, el 10,29% del segundo y el 11,36% del primero.

En términos absolutos, el paro cayó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%). El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Según los datos ofrecidos este martes por el INE, en el último trimestre de 2025 se alcanzó la cifra récord de 22.463.300 ocupados, 22.462.900 personas en términos desestacionalizados. Así, la ocupación aumentó en 76.200 personas entre octubre y diciembre del año pasado (200.900 en términos desestacionalizados), respecto al tercer trimestre. De este modo, la tasa de crecimiento se sitúa en el 0,34% (0,9% desestacionalizado, el mayor ritmo en dos años y medio).

Una población activa de 25 millones de personas

En cuanto al avance interanual de la estadística, el número de ocupados aumentó en 606.200 personas en términos desestacionalizados, un 2,77% más respecto a 2024. Atendiendo a las cifras generales, la población activa asciende ya cerca de los 25 millones de personas, tras incrementarse en casi medio millón en el último año.

Según la valoración de las cifras realizada por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la fortaleza del mercado laboral se refleja en los hogares. A cierre de 2025, los hogares que tenían a todos sus miembros activos ocupados se sitúan en 12.166.300, casi 263.000 más que hace un año. Mientras tanto, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300.

Ministerio de Economía

Predominancia del sector privado

En cuanto a los datos desglosados por sectores, la mayor parte del crecimiento de la ocupación en 2025 tuvo lugar en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público. De esta forma, el sector privado aportó el 92% de los nuevos trabajadores del trimestre, situándose ya en los 18.821.900 ocupados.

Otro de los aspectos del empleo que sigue creciendo es la estabilidad, con un crecimiento de los contratos indefinidos de casi 547.500, hasta las 16.260.000 personas. La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado. En cuanto a la tasa de paro juvenil, uno de los tradicionales debes de España, esta se sitúa el 23% en el cuarto trimestre de 2025, también un mínimo desde la crisis financiera.

El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que los datos muestran "un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

(Habrá ampliación)